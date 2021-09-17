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    Гендиректор «Спартака»: Нам за 8 млн предлагали игрока, который по Transfermarkt стоил 20, а через три недели он — свободный агент

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    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о несостоявшемся летом громком трансфере, но при этом не стал называть имя игрока.

    Евгений Мележиков
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    Евгений Мележиков

    «Нам предлагали игрока, который по Transfermarkt стоил 20 миллионов. У него оставалось немного до конца контракта, и его сейчас можно было забрать за 8. Я думаю, вы догадаетесь, о ком речь.

    Мы даже не рассматривали эту кандидатуру. Прежде всего, из-за того, что у игрока были очень завышенные запросы по зарплате — 4,5 миллиона евро без бонусов.

    Через три недели после предложения в наш адрес этот игрок стал свободным агентом.

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    • Слово "охнуть" в моем интервью касалось не крутости игрока, а самой ситуации. Игрок вроде действительно хороший, дорогой, но нам предлагают его за 8 сегодня, а потом он становится свободным агентом», — приводит слова Мележикова Sport24.

    По данным Sport24, «Спартаку» предлагали купить защитника «Тоттенхэма» Сержа Орье.

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