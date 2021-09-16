Робертсон: Мы забили быстрый гол, а потом Хендо удался замечательный удар

Защитник «Ливерпуля»высказал мнение о результате матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с(3:2).

Итальянский клуб первым пропустил благодаря автоголу на 9-й минуте, но в конце первого тайма забил 2 гола за 2 минуты.

После перерыва мерсисайдцы довели дело до победы — победный гол забил капитан «Ливерпуля» Хендерсон.

«Мы забили быстрый гол, а потом Хендо удался замечательный удар. После него у "Милана" не было реальных возможностей отыграться, что очень нас порадовало.

Мы знаем, насколько трудна Лига чемпионов и как важно начинать турнир с победы», — приводит слова игрока BT Sport.