«Лестер» — «Наполи»: счет матча 2:2, обзор голов

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европына своем поле сыграл вничью с— 2:2.

Счет в матче на 9-й минуте открыли англичане. Барнс навесил к воротам «Наполи» с фланга и Айосе Перес ногой вколотил мяч в нижний угол.

На 64-й минуте уже сам Харви Барнс с угла вратарской пробил под дальнюю штангу удвоив преимущество «Лестера».

Гости отквитали один мяч спустя пять минут. Виктор Осимхен выцарапал мяч в штрафной и с угла вратарской перебросил его через Шмейхеля.

А на 87-й минуте Политано навесил с фланга и Осимхен головой вколотил мяч в сетку хозяев, сравняв счет.

Уже в компенсированное время «Лестер» остался в меньшинстве — Онинье Ндиди получил вторую желтую карточку.

Футбол. Лига Европы. Группа C Лестер — Наполи 2:2 Голы: 1:0 Айосе Перес (9'), 2:0 Харви Льюис Барнс (64'), 2:1 Виктор Осимхен (69'), 2:2 Виктор Осимхен (87') Лестер: Каспер Шмейхель, Тимоти Кастань, Янник Вестергор, Джонни Эванс (Чаглар Сёюнджю, 46'), Райан Бертранд, Вильфред Ндиди, Айосе Перес (Юри Тилеманс, 46'), Бубакари Сумаре (Джеймс Мэддисон, 78'), Патсон Дака (Адемола Лукман, 70'), Келечи Ихеаначо (Джейми Варди, 88'), Харви Льюис Барнс Наполи: Лоренцо Инсинье (Адам Уна, 74'), Виктор Осимхен, Ирвин Лосано (Маттео Политано, 64'), Пётр Зелиньски (Элиф Элмас, 64'), Фабиан, Андре Франк Замбо Ангисса (Андреа Петанья, 84'), Джованни Ди Лоренцо, Калиду Кулибали, Амир Ррахмани, Кевин Малку (Жуан Жесус, 84'), Давид Оспина Предупреждения: Вильфред Ндиди (21'), Бубакари Сумаре (32'), Джованни Ди Лоренцо (34'), Янник Вестергор (53'), Чаглар Сёюнджю (76'), Вильфред Ндиди (90 + 3'), Амир Ррахмани (90 + 5')

«Наполи» набрал одно очко и занимает второе место в группе С, «Лестер» идет следом. Польская «Легия» с 3 очками возглавила группу С, в то время как «Спартак» замыкает квартет.

Во втором туре Лиги Европы «Спартак» в гостях проведет матч против «Наполи», а «Легия» дома сыграет с «Лестером». Обе игры состоятся 30 сентября.