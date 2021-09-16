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    «Лацио» и «Галатасарай» огласили составы на матч Лиги Европы

    «Галатасарай» — «Лацио»: прогноз, составы и коэффициенты

    Футбол Лига Европы Галатасарай Футбол Италии Лацио Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Стали известны стартовые составы на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы в котором турецкий «Галатасарай» примет римский «Лацио».

    «Лацио»
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    «Лацио»

    «Галатасарай»: Муслера, Йедлин, Маркао Тейшейра, Нельссон, ван Анхолт, Антальялы, Чикылдэу, Актюркоглу, Моруцан, Кутлу, Дервишоглу.

    «Лацио»: Стракоша, Ачерби, Луис Фелипе, Хюсай, Лейва, Луис Альберто, Акпа-Акпро, Ладзари, Дзакканьи, Иммобиле, Фелипе Андерсон.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Лацио». Коэффициент на его победу — 2.38, на успех «Галатасарая» — 3.36, на ничью — 3.59. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут.

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