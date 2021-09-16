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    Диас: «Милан» начал не лучшим образом, но по ходу встречи сумел себя проявить

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    Нападающий «Милана» Браим Диас прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (2:3) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Браим Диас
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    Браим Диас

    Итальянский клуб первым пропустил. Но в конце первого тайма забил 2 гола за 2 минуты — на 42-й минуте отметился голом Анте Ребич, а на 44-й минуте забил Браим Диас. После перерыва мерсисайдцы дожали соперника.

    «Начали мы не лучшим образом, но по ходу встречи сумели себя проявить. Вижу, что у нас отличная команда, которая способна играть на таком уровне, так что итоговым результатом я не удовлетворен», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    Стоит отметить, что «Милан» проводил первый матч в Лиге чемпионов за 2745 дней. Предыдущая их игра в этом турнире была 11 марта 2014 года — против «Атлетико».

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