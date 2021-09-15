Защитник «Зенита» Кравцов: На предыгровой тренировке показалось, что «Стэмфорд Бридж» — старенький неотесанный стадиончик

Полузащитник «Зенита»прокомментировал поражение от(0:1) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«От самого факта дебюта, конечно, радостно. Каждому мальчишке хочется играть в Лиге чемпионов. Я не был исключением. Было очень круто оказаться в таком турнире на "Стэмфорд Бридж". А когда заиграл гимн турнира, аж мурашки по телу пошли. Но жаль, что мы проиграли — это несколько испортило впечатления.

С такой атмосферой, как на стадионе "Челси", впервые столкнулся. Фанаты, болельщики очень близко к полю. Прекрасно слышно все, что они кричат. Но английский футбол всегда славился как самый лучший. В общем, "Стэмфорд Бридж" — это круто! Хотя на предыгровой тренировке показалось, что это такой старенький неотесанный стадиончик. А когда вышли на поле перед игрой, то погашенный свет, гимн и фанаты сделали его совсем другим. Сразу стало понятно, почему эту арену считают легендарной.

Еще подметили, как они своих запасных, которые готовятся выйти на замену, приветствуют. Очень тепло и по-особому. Правда, когда мы выходили — чуть подсвистывали.

Каково было выходить в таком матче на замену? Именно в этот момент волнения, если честно, особо не было. Разве что совсем чуть-чуть. Но в целом, примерно те же ощущения, когда выходил на замену в РПЛ.

Был момент у Артема Дзюбы, жалко он чуть-чуть не достал мяч в том эпизоде. У Сердара Азмуна был момент. И в целом, конечно, могли. Обидно, что уехали из Лондона без очков. Поэтому от дебюта в ЛЧ двоякое впечатление. В то же время, после игры думал: мы достойно бились, хоть порой и садились к своим воротам. Но это был "Челси", победитель турнира, который тоже делал свое дело», — приводит слова Кравцова пресс-служба «Зенита».

Во втором туре Лиги чемпионов «Зенит» примет на своем поле шведский «Мальмё». Матч пройдет 29 сентября.