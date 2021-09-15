ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» — «Зенит»Не дотерпели. «Зенит» мог увезти ничью из Лондона — если бы не Лукаку
  • 23:50
    • Гол Лукаку принес «Челси» домашнюю победу над «Зенитом»
  • 23:53
    • «Ювентус» крупно обыграл «Мальмё» в Лиге чемпионов
  • 23:49
    • «Бавария» победила «Барселону» на «Камп Ноу»
  • 23:59
    • «Лилль» в большинстве не справился с «Вольфсбургом» в Лиге чемпионов
  • 23:58
    • Ассист Миранчука помог «Аталанте» избежать поражения от «Вильярреала»
    Все новости спорта

    Дуглас Сантос: «Зенит» может далеко пойти в этой Лиге чемпионов

    Футбол Зенит Челси Лига чемпионов Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал поражение от «Челси» (0:1) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Дуглас Сантос
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дуглас Сантос

    «Это была хорошая игра. Мы приехали, чтобы увезти из Лондона очки, но всё же пропустили один гол. Однако команда уезжает с высоко поднятой головой — мы выложились на полную, боролись до самого конца, имели шанс сравнять счет. Теперь нужно сделать выводы, отдохнуть — и продолжать в том же духе, потому что вся борьба впереди. "Зенит" может далеко пойти в этой Лиге чемпионов.

    Я вывел команду на поле с капитанской повязкой, это было дополнительной мотивацией — быть капитаном и лидером этой команды. Но эта мотивация всегда внутри меня, всегда на первом месте независимо от повязки — помогать команде, брать с ней титулы, хорошо выступать в Лиге чемпионов и чемпионате России. Но сегодняшний статус капитана — особенное событие для меня, я ему очень рад.

  • Червиченко: «Барселона» смотрелась более несчастной против «Баварии», чем «Зенит» в матче с «Челси»
  • Читайте по теме

    • В Англии играют в первоклассный футбол, но мы показали, что можем противопоставить этому футболу свою игру, можем хорошо смотреться на фоне "Челси". Качество игроков лондонцев не вызывает вопросов, но и мы не отстаем от них, особенно когда верим в свои силы. "Зенит" провел хорошую игру. К сожалению, мы не добились победы, но с оптимизмом смотрим в будущее», — приводит слова Сантоса пресс-служба питерского клуба.

    Во втором туре Лиги чемпионов «Зенит» примет на своем поле шведский «Мальмё». Матч пройдет 29 сентября.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» пропустит от «Легии» больше одного мяча?
  • «Спартак» — «Легия». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Сможет ли «Шахтер» выиграть у «Шерифа»?
  • «Шериф» — «Шахтер» Д. Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
  • Пробьет ли «Манчестер Сити» «РБ Лейпциг»?
  • «Манчестер Сити» — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.27
  • Экспресс дня 15 сентября
  • Сегодня в 21:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Спартак — Легия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Шериф — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.87
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.83
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Брюгге — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Интер — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Йокерит — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 18:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Локомотив — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры