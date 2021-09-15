Дуглас Сантос: «Зенит» может далеко пойти в этой Лиге чемпионов

Защитник «Зенита»прокомментировал поражение от(0:1) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Это была хорошая игра. Мы приехали, чтобы увезти из Лондона очки, но всё же пропустили один гол. Однако команда уезжает с высоко поднятой головой — мы выложились на полную, боролись до самого конца, имели шанс сравнять счет. Теперь нужно сделать выводы, отдохнуть — и продолжать в том же духе, потому что вся борьба впереди. "Зенит" может далеко пойти в этой Лиге чемпионов.

Я вывел команду на поле с капитанской повязкой, это было дополнительной мотивацией — быть капитаном и лидером этой команды. Но эта мотивация всегда внутри меня, всегда на первом месте независимо от повязки — помогать команде, брать с ней титулы, хорошо выступать в Лиге чемпионов и чемпионате России. Но сегодняшний статус капитана — особенное событие для меня, я ему очень рад.

В Англии играют в первоклассный футбол, но мы показали, что можем противопоставить этому футболу свою игру, можем хорошо смотреться на фоне "Челси". Качество игроков лондонцев не вызывает вопросов, но и мы не отстаем от них, особенно когда верим в свои силы. "Зенит" провел хорошую игру. К сожалению, мы не добились победы, но с оптимизмом смотрим в будущее», — приводит слова Сантоса пресс-служба питерского клуба.

Во втором туре Лиги чемпионов «Зенит» примет на своем поле шведский «Мальмё». Матч пройдет 29 сентября.