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    Червиченко: «Барселона» смотрелась более несчастной против «Баварии», чем «Зенит» в матче с «Челси»

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    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко признался, что его удивила игра «Зенита» в матче с «Челси» (0:1) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

    «Зенит» проиграл «Челси» со счетом 0:1
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    «Зенит» проиграл «Челси» со счетом 0:1

    «Мне "Зенит" очень понравился. Я, честно говоря, думал, что там трешка залетит. Но они в принципе сыграли, особенно первый тайм, хорошо. То, что Дзюба чуть не забил, тоже удивительно. И вообще, я параллельно смотрел "Барсу" и "Баварию": "Барселона" смотрелась более несчастной, чем "Зенит" в матче с "Челси" в Лондоне. Но предполагать, что можно вырвать очко в первом матче Лиги чемпионов с ее действующим победителем, конечно, было бы абсурдно. Но в принципе "Зенит" удивил меня в этом матче организованностью и самоотдачей. Были, конечно, ляпы в конце игры, но до этого грубых ошибок они не совершали.

    Я считаю, что "Зенит" был близок к тому, чтобы взять одно очко в этом матче. Если бы там Дзюба забил, мне почему-то кажется, "Челси" потом вряд ли удалось бы забить второй мяч.

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    • Очень достойно сыграли. Мое мнение, что "Зенит" выглядел вполне пристойно. Думаю, что "Мальме" должны выносить в одну калитку. "Ювентус", конечно, очень силен. Но порой бывает какое-то итальянское разгильдяйство, и тут можно укусить и сыграть хоть один раз ничейку с ними.

    Если "Зенит" продолжит играть так же, как в этом матче, то он должен с третьего места выходить», — приводит слова Червиченко Rusfootball.

    Во втором туре Лиги чемпионов «Зенит» примет на своем поле шведский «Мальмё». Матч пройдет 29 сентября.

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