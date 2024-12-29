«Лацио» — «Аталанта»: счет матча 1:1, обзор голов

В центральном матче 18-го тура итальянской Серии Ав гостях ушла от поражения в матче с— 1:1.

На 27-й минуте счет в матче открыл нигерийский полузащитник «орлов» Фисайо Деле-Баширу с передачи Николо Ровеллы.

«Аталанта» смогла уйти от поражения на 88-й минуте после точного удара, вышедшего на замену Марко Брешианини. В том эпизоде ему ассистировал Адемола Лукман.

Календарь и таблица Серии А

Футбол. Италия. Серия А Лацио — Аталанта 1:1 Лацио: Иван Проведель, Марио Хила, Алессио Романьоли, Нуну Тавареш (Лука Пеллегрини, 63'), Адам Марушич, Маттео Гюэндузи, Николо Ровелла, Фисайо Деле-Баширу, Маттиа Цаканьи (Булайе Диа, 69'), Валентин Кастеллано (Гаэтано Кастровилли, 85'), Лум Чауна (Густав Исаксен, 63') Аталанта: Эдерсон, Марко Карнесекки, Давиде Дзаппакоста (Хуан Куадрадо, 46'), Рауль Белланова, Зеад Колашинац (Марко Брешианини, 84'), Исак Хин (Одилон Коссуну, 46'), Берат Джимсити, Шарль Де Кетеларе (Николо Дзаньоло, 65'), Марио Пашалич (Лазар Самарджич, 56'), Мартен де Рон, Адемола Лукман

Бергамаски продолжают лидировать в Серии А с 41 очком. «Лацио» (35) идет четвертым.