ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виктор ДьёкерешВ лучах славы. Гасперини, Дьёкереш, Палмер и еще 7 главных героев года Тайсон ФьюриГлавные итоги бокса в 2024 году Джан Пьеро ГаспериниForza «Atalanta»! Бергамаски — «темная лошадка», ведущая борьбу за первый титул Серии А
    Все новости спорта

    «Манчестер Сити» обыграет «Лестер», «Тоттенхэм» завоюет три очка в домашнем матче

    Экспресс дня 29 декабря. Ставки и прогнозы на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 29 декабря
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хосеп Гвардиола
    В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Англии и Италии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Лестер» — «Манчестер Сити»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Лестер» на данный момент располагается на 14-й позиции в таблице. У клуба 14 очков по итогам 18 встреч. Сейчас «лисы» находятся в зоне вылета.

    «Лестеру» будет сложно остановить чемпиона Англии. В текущем месяце клуб из пяти матчей смог выиграть один. 3 декабря «Лестер» дома одолел «Ньюкасл» со счетом 3:1.

    Прогнозы и ставки на футбол

    «Манчестер Сити» находится на седьмом месте в таблице чемпионата Англии. У клуба 28 очков по итогам 18 матчей. «Горожане» откровенно проваливают концовку года. Команда постоянно теряет очки.

    Ранее «Манчестер Сити» потерял очки в домашнем матче с «Эвертоном» (1:1). Команда Хосепа Гвардиолы выигрывала по ходу встречи, но упустила победу. В предстоящей игре букмекеры уверены, что гости добьются виктории.

    Ставка: Победа «Манчестер Сити» за 1.35.

    «Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Тоттенхэм» идет 12-м в таблице АПЛ. Ранее клуб потерпел два поражения кряду. Сначала «шпоры» дома уступили «Ливерпулю» со счетом 3:6. Затем лондонцы не набрали очков во встрече с «Ноттингем Форест» (0:1).

    После двух неудач «Тоттенхэм» постарается добиться успеха. 17 февраля «шпоры» в АПЛ дома проиграли «Вулверхэмптону» со счетом 1:2. Сейчас такой сценарий вряд ли повторится.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    «Вулверхэмптон» находится возле зоны вылета. Но в прошлом туре клуб порадовал фанатов в домашней игре с «Манчестер Юнайтед». Команда смогла одолеть манкунианцев со счетом 2:0.

    В АПЛ у «Вулверхэмптона» две победы кряду. Вряд ли команда снова выиграет. Букмекеры считают, что три очка завоюет «Тоттенхэм».

    Ставка: Победа «Тоттенхэма» за 1.62.

    «Милан» — «Рома»

    Футбол. Чемпионат Италии

    В текущем месяце «Милан» проиграл один матч из пяти. Неудачным оказался визит в Бергамо, где россонери уступили со счетом 1:2. Сейчас команда находится на 8-м месте в таблице.

    В Серии А «Милан» на своем поле не проигрывает с 29 октября. Тогда команда дома встречалась с «Наполи». Россонери уступили неаполитанцам со счетом 0:2.

  • Время усилиться. За кем будут охотиться европейские топ-клубы этой зимой?
  • Все, что нужно знать о надеждах ведущих команд Европы во время зимнего трансферного окна
  • 20/12/2024

    • «Рома» в последних двух матчах приятно порадовала фанатов высокой результативностью. Команда смогла забить 9 голов. 18 декабря в Кубке Италии со счетом 4:1 была разгромлена «Сампдория», а затем «Рома» в Серии А легко справилась с «Пармой» (5:0).

    В 2024 году команды провели два матча в Лиге Европы и один — в чемпионате Италии. На «Сан Сиро» «Милан» и «Рома» встретились 14 января. Тогда россонери дома одолели столичный клуб со счетом 3:1. Удастся ли «Милану» победить и на этот раз?

    Ставка: Обе забьют за 1.70.

    Общий коэффициент — 3.71.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.13
  • Прогноз на матч АВС — Эштрела
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ак Барс — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Торпедо — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Кальяри — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Казахстан — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Эшторил — Морейренсе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Лацио — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атланта — Майами
  • Баскетбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Порту — Боавишта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  3.84
  • Экспресс дня 28 декабря
  • Сегодня в 23:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Ванкувер — Сиэтл
  • Хоккей
  • Завтра в 00:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Анахайм — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 00:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Шарлотт — Оклахома
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Торонто — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 29 декабря: прогноз, ставка (3.71), статистика, коэффициенты матча 29.12.2024. Экспресс. «Манчестер Сити» обыграет «Лестер», «Тоттенхэм» завоюет три очка в домашнем матче
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры