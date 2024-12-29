В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Англии и Италии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Лестер» — «Манчестер Сити»

Футбол. Чемпионат Англии

«Лестер» на данный момент располагается на 14-й позиции в таблице. У клуба 14 очков по итогам 18 встреч. Сейчас «лисы» находятся в зоне вылета.

«Лестеру» будет сложно остановить чемпиона Англии. В текущем месяце клуб из пяти матчей смог выиграть один. 3 декабря «Лестер» дома одолел «Ньюкасл» со счетом 3:1.

Прогнозы и ставки на футбол

«Манчестер Сити» находится на седьмом месте в таблице чемпионата Англии. У клуба 28 очков по итогам 18 матчей. «Горожане» откровенно проваливают концовку года. Команда постоянно теряет очки.

Ранее «Манчестер Сити» потерял очки в домашнем матче с «Эвертоном» (1:1). Команда Хосепа Гвардиолы выигрывала по ходу встречи, но упустила победу. В предстоящей игре букмекеры уверены, что гости добьются виктории.

Ставка: Победа «Манчестер Сити» за 1.35.

«Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон»

Футбол. Чемпионат Англии

«Тоттенхэм» идет 12-м в таблице АПЛ. Ранее клуб потерпел два поражения кряду. Сначала «шпоры» дома уступили «Ливерпулю» со счетом 3:6. Затем лондонцы не набрали очков во встрече с «Ноттингем Форест» (0:1).

После двух неудач «Тоттенхэм» постарается добиться успеха. 17 февраля «шпоры» в АПЛ дома проиграли «Вулверхэмптону» со счетом 1:2. Сейчас такой сценарий вряд ли повторится.

«Вулверхэмптон» находится возле зоны вылета. Но в прошлом туре клуб порадовал фанатов в домашней игре с «Манчестер Юнайтед». Команда смогла одолеть манкунианцев со счетом 2:0.

В АПЛ у «Вулверхэмптона» две победы кряду. Вряд ли команда снова выиграет. Букмекеры считают, что три очка завоюет «Тоттенхэм».

Ставка: Победа «Тоттенхэма» за 1.62.

«Милан» — «Рома»

Футбол. Чемпионат Италии

В текущем месяце «Милан» проиграл один матч из пяти. Неудачным оказался визит в Бергамо, где россонери уступили со счетом 1:2. Сейчас команда находится на 8-м месте в таблице.

В Серии А «Милан» на своем поле не проигрывает с 29 октября. Тогда команда дома встречалась с «Наполи». Россонери уступили неаполитанцам со счетом 0:2.

«Рома» в последних двух матчах приятно порадовала фанатов высокой результативностью. Команда смогла забить 9 голов. 18 декабря в Кубке Италии со счетом 4:1 была разгромлена «Сампдория», а затем «Рома» в Серии А легко справилась с «Пармой» (5:0).

В 2024 году команды провели два матча в Лиге Европы и один — в чемпионате Италии. На «Сан Сиро» «Милан» и «Рома» встретились 14 января. Тогда россонери дома одолели столичный клуб со счетом 3:1. Удастся ли «Милану» победить и на этот раз?

Ставка: Обе забьют за 1.70.

Общий коэффициент — 3.71.