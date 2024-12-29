В рамках 19-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» на своем поле примет «Вулверхэмптон». Поединок пройдет 29 декабря и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: «Шпоры» занимают лишь 11-е место в таблице АПЛ с 23 очками в активе после 18-и туров. «Тоттенхэм» отстает от зоны еврокубков уже на 6 баллов.

К тому же, команда не лучшим образом выступает дома, набрав 13 очков из 27-и возможных на своем поле. «Тоттенхэм» занимает по этому показателю также 11-ю строчку.

Последние матчи: В прошлом поединке «шпоры» уступили на чужом поле «Ноттингем Форест» со счетом 0:1, пропустив единственный гол на 28-й минуте. До этого команда крупно проиграла «Ливерпулю» (3:6).

В последних 5-и встречах в рамках АПЛ «Тоттенхэм» обыграл только «Саутгемптон» со счетом 5:0 и 4 раза проиграл. За этот период команда также уступила «Челси» (3:4) и «Борнмуту» (0:1).

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: Джед Спенс (красная карточка), Бен Дэвис, Вилсон Одоберт, Ришарлисон, Кристиан Ромеро, Мики ван де Вен и Гильелмо Викарио (у всех — травмы).

Состояние команды: Сейчас «Тоттенхэм» находится в довольно серьезном кризисе. Команда до конца будет бороться за место в еврокубках, но для этого необходимо регулярно побеждать.

Стоит отметить, что «Тоттенхэм» — одна из самых забивающих команд в Премьер-лиге. «Шпоры» уже наколотили 39 мячей, больше только у «Ливерпуля» (40).

«Вулверхэмптон»

Турнирное положение: «Волки» продолжают борьбу за выживание в Премьер-лиге. После 18-и туров «Вулверхэмптон» располагается на 17-й позиции с 15-ю очками в активе.

На чужом поле команда выступает далеко не лучшим образом. «Вулверхэмптон» занимает лишь 15-е место в лиге по этому показателю, набрав 8 очков из 27-и возможных.

Последние матчи: Команда сумела одолеть «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0, забив все голы во 2-м тайме. Матчем ранее «Вулверхэмптон» разгромил «Лестер» (3:0).

До этой небольшой победной серии у команды было 4 поражения подряд. «Волки» уступили «Ипсвич Таун» (1:2), «Вест Хэму» (1:2), «Эвертону» (0:4) и «Борнмуту» (2:4).

Не сыграют: Энцо Гонзалес, Саша Каладжич, Йерсон Москера, Пабло Сарабия, Бубакар Траоре (у всех — травмы).

Состояние команды: В последних матчах «Вулверхэмптон» показал, что не собирается вылетать из Премьер-лиги, команда будет биться до последнего, но игра в гостях оставляет желать лучшего.

«Волки» вполне могут воспользоваться неудачной игрой «Тоттенхэма». К тому же, «Вулверхэмптон» непременно обыгрывал «шпор» в последних 3-х очных встречах.

Статистика для ставок

«Вулверхэмптон» выиграл 2 последних матча

У «Тоттенхэма» 1 победа и 4 поражения в последних 5-и встречах АПЛ

В последних 5-и очных противостояниях «Вулверхэмптон» 4 раза обыгрывал «Тоттенхэм»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Тоттенхэма» — 1.60, победа «Вулверхэмптона» — 4.60, ничья — за 4.80.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.35 и 3.20 соответственно.

Прогноз: «Тоттенхэм» забивает много голов в нынешнем сезоне. К тому же, защита соперника не такая уж и крепкая.

Ставка: Индивидуальный тотал «Тоттенхэма» 2.5 больше за 2.20.

Прогноз: В 1-м тайме команды точно забьют парочку голов на двоих.

Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м тайме за 1.85.