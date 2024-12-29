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    Для «Фиорентины» нет принципиальнее соперника, чем «Ювентус»

    «Ювентус» — «Фиорентина». «Старая синьора» стала много забивать, но на что сделать ставку 29 декабря? Ответ — в нашем прогнозе с коэффициентами 1.98 и 3.20

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    Прогноз и ставки на «Ювентус» — «Фиорентина»
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    Мойзе Кин
    29 декабря в 18-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Ювентус» и «Фиорентина». Начало встречи — 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ювентус» — «Фиорентина», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 29 Декабря 2024 года

    Ювентус

  • Турин
    •  Ювентус 20:00 Фиорентина

    Фиорентина

  • Флоренция
    •

    «Ювентус»

    Турнирное положение: сейчас «Ювентус» идет шестым в таблице Серии А с 31 очком.

    Последние матчи: в 17-м туре команда Тьягу Мотты выиграла на выезде у «Монцы» со счетом 2:1. Уже на 14-й Маккенни открыл счет, быстрее всех сориентировавшись во вратарской соперника.

    Ювентус — Фиорентина: коэффициенты букмекеров

    Соперник смог отыграться почти сразу после размашистой контратаки. В конце первого тайме Нико Гонсалес забил второй мяч, который, как оказалось, стал победным. После перерыва «Ювентуса» стал играть рациональнее и удержал три очка.

    Ранее была разгромная победа в Кубке Италии над «Кальяри» (4:0) и ничья в чемпионате с «Пармой» (2:2).

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    • Не сыграют: травмированы — Бремер, Кабаль, Веа, Милик. Под вопросом участие Копмейнерса и Дугласа Луиса.

    Состояние команды: в последние пару месяцев «Ювентус» заиграл в более открытый футбол, стал чаще забивать и пропускать. Этому способствовала сыгранность, все-таки команда очень сильно обновилась в межсезонье и выздоровление ключевых футболистов центра поля (Копмейнерса и Нико Гонсалеса).

    Но сзади у туринцев все равно полно проблем, которые особенно сильно проявились после тяжелой травмы Бремера.

    «Фиорентина»

    Турнирное положение: в настоящий момент «Фиорентина» идет вровень с «Ювентусом» в таблице Серии А с 31 очком, но имеет игру в запасе.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в 17-м туре «фиалки» уступили на своем поле «Удинезе» со счетом 1:2. Уже на 8-й минуте команда Рафаэлле Палладино вышла вперед после точного удара Мойзе Кина с пенальти, но после этого игра перевернулась.

    «Удинезе» смог перехватить инициативу и дважды забил после перерыва. Для «Фиорентины» это поражение стало вторым кряду в чемпионате после длительной серии без поражений.

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    До этого была ничья в ЛК против «Гимарайнша» (1:1) и неудача с «Болоньей» (0:1).

    Не сыграют: дисквалифицирован — Додо.

    Состояние команды: этот сезон пока получается очень успешным для «Фиорентины». Команда борется за самые высокие места, а Палладино с ходу наладил атмосферу и быстро донес до футболистов свою философию игры.

    Состав у «фиалок» довольно глубокий и качественный, поэтому, скорее всего, команда и дальше будет бороться за попадание в зону Лиги чемпионов.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне «Ювентус» дома выиграл со счетом 1:0

    • Матч во Флоренции также завершился победой туринцев (1:0)

    • В позапрошлом сезоне «Ювентус» выиграл дома (1:0), а в гостях сыграл вничью (1:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Ювентуса» дают 1,95, а на «Фиорентину» — 4,60, ничью букмекеры оценивают в 3,40.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,75, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,15.

    Прогноз: сейчас «Фиорентина» одна из самых атакующих команда Серии А. Неожиданно ярко заиграл списанный было Мойзе Кин, очень сильная центральная ось с Кольпани, Адли, Катальди и Гюдмюндссоном. Свой гол «фиалки» должны забить защите «Ювентуса», которая не является в последнее время эталоном надежности.

    Основная ставка: обе забьют за 1,98.

    Прогноз: также можно рискнуть и заиграть вариант, что гости не проиграют. Они сейчас точно не слабее, а два поражения кряду добавят им мотивации.

    Тем более для «фиалок» нет ничего важнее, чем победить «Ювентус», который там просто ненавидят после всех знаменитых переходов, начиная с Роберто Баджо. А у Мойзе Кина свои счеты к «старой синьоре», где он сидел в глухом запасе.

    Дополнительная ставка: победа «Фиорентины» с форой 0 за 3,20.

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    «Ювентус» — «Фиорентина»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 29.12.2024. Прогнозы на футбол. Для «Фиорентины» нет принципиальнее соперника, чем «Ювентус»
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