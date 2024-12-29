Ювентус
Фиорентина
«Ювентус»
Турнирное положение: сейчас «Ювентус» идет шестым в таблице Серии А с 31 очком.
Последние матчи: в 17-м туре команда Тьягу Мотты выиграла на выезде у «Монцы» со счетом 2:1. Уже на 14-й Маккенни открыл счет, быстрее всех сориентировавшись во вратарской соперника.
Ювентус — Фиорентина: коэффициенты букмекеров
Соперник смог отыграться почти сразу после размашистой контратаки. В конце первого тайме Нико Гонсалес забил второй мяч, который, как оказалось, стал победным. После перерыва «Ювентуса» стал играть рациональнее и удержал три очка.
Ранее была разгромная победа в Кубке Италии над «Кальяри» (4:0) и ничья в чемпионате с «Пармой» (2:2).
Не сыграют: травмированы — Бремер, Кабаль, Веа, Милик. Под вопросом участие Копмейнерса и Дугласа Луиса.
Состояние команды: в последние пару месяцев «Ювентус» заиграл в более открытый футбол, стал чаще забивать и пропускать. Этому способствовала сыгранность, все-таки команда очень сильно обновилась в межсезонье и выздоровление ключевых футболистов центра поля (Копмейнерса и Нико Гонсалеса).
Но сзади у туринцев все равно полно проблем, которые особенно сильно проявились после тяжелой травмы Бремера.
«Фиорентина»
Турнирное положение: в настоящий момент «Фиорентина» идет вровень с «Ювентусом» в таблице Серии А с 31 очком, но имеет игру в запасе.
Последние матчи: в 17-м туре «фиалки» уступили на своем поле «Удинезе» со счетом 1:2. Уже на 8-й минуте команда Рафаэлле Палладино вышла вперед после точного удара Мойзе Кина с пенальти, но после этого игра перевернулась.
«Удинезе» смог перехватить инициативу и дважды забил после перерыва. Для «Фиорентины» это поражение стало вторым кряду в чемпионате после длительной серии без поражений.
До этого была ничья в ЛК против «Гимарайнша» (1:1) и неудача с «Болоньей» (0:1).
Не сыграют: дисквалифицирован — Додо.
Состояние команды: этот сезон пока получается очень успешным для «Фиорентины». Команда борется за самые высокие места, а Палладино с ходу наладил атмосферу и быстро донес до футболистов свою философию игры.
Состав у «фиалок» довольно глубокий и качественный, поэтому, скорее всего, команда и дальше будет бороться за попадание в зону Лиги чемпионов.
Статистика для ставок
- В прошлом сезоне «Ювентус» дома выиграл со счетом 1:0
- Матч во Флоренции также завершился победой туринцев (1:0)
- В позапрошлом сезоне «Ювентус» выиграл дома (1:0), а в гостях сыграл вничью (1:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Ювентуса» дают 1,95, а на «Фиорентину» — 4,60, ничью букмекеры оценивают в 3,40.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,75, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,15.
- 2.40Лацио — Аталанта: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.20Кальяри — Интер: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.12Порту — Боавишта: прогноз и ставкаСегодня в 23:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: сейчас «Фиорентина» одна из самых атакующих команда Серии А. Неожиданно ярко заиграл списанный было Мойзе Кин, очень сильная центральная ось с Кольпани, Адли, Катальди и Гюдмюндссоном. Свой гол «фиалки» должны забить защите «Ювентуса», которая не является в последнее время эталоном надежности.
Основная ставка: обе забьют за 1,98.
Прогноз: также можно рискнуть и заиграть вариант, что гости не проиграют. Они сейчас точно не слабее, а два поражения кряду добавят им мотивации.
Тем более для «фиалок» нет ничего важнее, чем победить «Ювентус», который там просто ненавидят после всех знаменитых переходов, начиная с Роберто Баджо. А у Мойзе Кина свои счеты к «старой синьоре», где он сидел в глухом запасе.
Дополнительная ставка: победа «Фиорентины» с форой 0 за 3,20.