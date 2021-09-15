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    Тренер «Бенфики» сравнил «Спартак» и киевское «Динамо»

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    Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш прокомментировал ничью с киевским «Динамо» (0:0) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Жорже Жезуш
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    Жорже Жезуш

    После игры Жезуш сравнил «Динамо» и «Спартак». В третьем раунде квалификации ЛЧ «Бенфика» дважды обыграла «Спартак» — 2:0 и дома, и в гостях.

    «Хоть мы сегодня и не забили, но показали очень качественную игру на уровне Лиги чемпионов. Единственным исключением стали последние две минуты игры, они стали критическими. Но это был лишь эпизод. А так, на протяжении всего матча мы выглядели хорошо, показали игру, которую и планировали. Да, всё могло сложиться в пользу "Динамо", и это противоречило бы логике, но таков футбол — в нём возможно всё.

    Если мы будем поддерживать такой уровень игры, то у "Бенфики" будет сложно выиграть любой команде.

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    • С кем "Бенфике" было сложнее — с "Динамо" или со "Спартаком"? Интересный вопрос. Обе команды довольно качественные, это сильные соперники. Возможно, "Динамо" лучше подготовлено тактически, в смысле коллективной игры. Но про оба матча можно сказать, что нам пришлось в них непросто», — приводит слова Жезуша Dynamo.kiev.ua.

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