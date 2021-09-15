Тренер «Бенфики» сравнил «Спартак» и киевское «Динамо»

После игры Жезуш сравнил «Динамо» и «Спартак». В третьем раунде квалификации ЛЧ «Бенфика» дважды обыграла «Спартак» — 2:0 и дома, и в гостях.
«Хоть мы сегодня и не забили, но показали очень качественную игру на уровне Лиги чемпионов. Единственным исключением стали последние две минуты игры, они стали критическими. Но это был лишь эпизод. А так, на протяжении всего матча мы выглядели хорошо, показали игру, которую и планировали. Да, всё могло сложиться в пользу "Динамо", и это противоречило бы логике, но таков футбол — в нём возможно всё.
Если мы будем поддерживать такой уровень игры, то у "Бенфики" будет сложно выиграть любой команде.
С кем "Бенфике" было сложнее — с "Динамо" или со "Спартаком"? Интересный вопрос. Обе команды довольно качественные, это сильные соперники. Возможно,