Тренер «Бенфики» сравнил «Спартак» и киевское «Динамо»

Главный тренер «Бенфики»прокомментировал ничью с киевским(0:0) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

После игры Жезуш сравнил «Динамо» и «Спартак». В третьем раунде квалификации ЛЧ «Бенфика» дважды обыграла «Спартак» — 2:0 и дома, и в гостях.

«Хоть мы сегодня и не забили, но показали очень качественную игру на уровне Лиги чемпионов. Единственным исключением стали последние две минуты игры, они стали критическими. Но это был лишь эпизод. А так, на протяжении всего матча мы выглядели хорошо, показали игру, которую и планировали. Да, всё могло сложиться в пользу "Динамо", и это противоречило бы логике, но таков футбол — в нём возможно всё.

Если мы будем поддерживать такой уровень игры, то у "Бенфики" будет сложно выиграть любой команде.