Бензема вышел на десятое место по голам в Ла Лиге

Карим Бензема Фото: globallookpress.com
Это позволило французу выйти на десятое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов Испании. На счету Карима уже 197 голов, сообщает Squawka.
Лучшим бомбардиром турнира является экс-нападающий «Барселоны» Лионель Месси, у которого 474 взятия ворот в чемпионате Испании. На втором месте располагается экс-партнер Бензема Криштиану Роналду. У него 311 мячей в испанской Примере.
В этом сезоне на счету Бензема сыграл четыре матча, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.