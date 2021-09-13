Бензема вышел на десятое место по голам в Ла Лиге

Нападающий «Реала»отметился хет-триком в матче 4-го тура Ла Лиги против «Сельты» (5:2).

Это позволило французу выйти на десятое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов Испании. На счету Карима уже 197 голов, сообщает Squawka.

Лучшим бомбардиром турнира является экс-нападающий «Барселоны» Лионель Месси, у которого 474 взятия ворот в чемпионате Испании. На втором месте располагается экс-партнер Бензема Криштиану Роналду. У него 311 мячей в испанской Примере.

В этом сезоне на счету Бензема сыграл четыре матча, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.