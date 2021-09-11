ФИФА отменила отстранение латиноамериканских футболистов АПЛ на ближайшие матчи

Латиноамериканские футболисты из английской Премьер-лиги смогут сыграть за свои клубы в эти выходные.

Ранее ФИФА по просьбе национальных федераций футбола Бразилии, Парагвая, Мексики и Чили отстранила 11 игроков из АПЛ от участия в ближайших матчах за свои клубы в течение пяти дней. Санкции были связаны с отказом английских клубов отпускать футболистов на матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

Речь шла о восьми футболистах «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Эвертона» и «Лидса».

Как сообщает The Guardian, санкции в отношении игроков были отменены. Федераций футбола Бразилии, Парагвая, Мексики и Чили отозвали требования о введении санкций.

Ранее ФИФА по той же причине запретила футболистам «Зенита» Малкому и Клаудиньо играть за клуб до 14 сентября.

«Зенит» отозвал Малкома и Клаудиньо из сборной Бразилии, чтобы перестраховаться перед матчем Лиги чемпионов с «Челси». В УЕФА нет понимания, смогут ли участники делегации, побывавшие в красной зоне (в том числе в Бразилии и Колумбии), приехать в Англию и не проходить там карантин.

Бразильская федерация футбола отпустила игроков, но подала жалобу в ФИФА, сославшись на правила организации.