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    ФИФА отменила отстранение латиноамериканских футболистов АПЛ на ближайшие матчи

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    Латиноамериканские футболисты из английской Премьер-лиги смогут сыграть за свои клубы в эти выходные.

    Роберто Фирмино
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    Роберто Фирмино

    Ранее ФИФА по просьбе национальных федераций футбола Бразилии, Парагвая, Мексики и Чили отстранила 11 игроков из АПЛ от участия в ближайших матчах за свои клубы в течение пяти дней. Санкции были связаны с отказом английских клубов отпускать футболистов на матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

    Речь шла о восьми футболистах «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Эвертона» и «Лидса».

    Как сообщает The Guardian, санкции в отношении игроков были отменены. Федераций футбола Бразилии, Парагвая, Мексики и Чили отозвали требования о введении санкций.

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    • Ранее ФИФА по той же причине запретила футболистам «Зенита» Малкому и Клаудиньо играть за клуб до 14 сентября.

    «Зенит» отозвал Малкома и Клаудиньо из сборной Бразилии, чтобы перестраховаться перед матчем Лиги чемпионов с «Челси». В УЕФА нет понимания, смогут ли участники делегации, побывавшие в красной зоне (в том числе в Бразилии и Колумбии), приехать в Англию и не проходить там карантин.

    Бразильская федерация футбола отпустила игроков, но подала жалобу в ФИФА, сославшись на правила организации.

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