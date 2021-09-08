В «Зените» обеспокоены угрозой нарушения спортивного принципа из-за санкций ФИФА

Пресс-секретарь «Зенита»прокомментировал ситуацию с санкциями ФИФА в отношении

Ранее стало известно, что футболисты не сыграют с «Ахматом» и «Челси» из-за того, что «Зенит» досрочно вернул их из сборной Бразилии.

«Мы действительно получили такое письмо от ФИФА и крайне обеспокоены сложившейся ситуацией. Все эти дни клуб находился в тесном контакте с УЕФА, ФИФА и РФС — мы знаем, что футбольные власти пытаются урегулировать проблему.

ФК "Зенит" со своей стороны направил мотивированный ответ в УЕФА и ФИФА по ситуации с отзывом бразильских игроков из сборной, а также письма с просьбой детально прояснить сложившуюся ситуацию с наложенными ограничениями.

При этом, отметим, что бразильской стороной были нарушены сроки по вызову Малкома, но клуб пошел навстречу и отпустил игрока.

На данных момент никаких четких разъяснений мы не получили, и видим реальную угрозу нарушения спортивного принципа, поскольку несколько команд, участвующих в еврокубках, были априори поставлены перед необходимостью отозвать или не пускать своих игроков в национальную сборную Бразилии.

Мы считаем, что футбол должен быть на первом месте и все национальные команды, клубы и их футболисты должны находится в равных условиях», — приводит слова Макаренко «Чемпионат».