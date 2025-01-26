ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий Хохлов«Не считаю, что работа с молодежью — шаг назад». Дмитрий Хохлов — о молодежном футболе в России и своей яркой карьере Хосеп ГвардиолаПовторение чужих ошибок. Закончилось ли доминирование «Ман Сити»? Энтони Джошуа6 звездных боксеров, для которых 2025 год может стать провальным
    Все новости спорта

    Оторвется ли «Тоттенхэм» от зоны вылета?

    «Тоттенхэм» — «Лестер». Хозяева находятся рядом с зоной вылета, но смогут ли они подняться? Ответ — в прогнозе с коэффициентом 1.80

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Тоттенхэм Прогнозы на Лестер Сити Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Лестер»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джеймс Мэддисон
    «Тоттенхэм» примет на своем поле «Лестер» в матче 23-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 26 января и начнется в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Лестер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 26 Января 2025 года

    Тоттенхэм

  • Лондон
    •  Тоттенхэм 17:00 Лестер

    Лестер

  • Лестер
    •

    «Тоттенхэм»

    Турнирное положение: «Тоттенхэм» по итогам 22-х поединков английской Премьер-лиги находится в нижней половине турнирной таблицы и даже рискует втянуться в борьбу за выживание.

    Команда пребывает на 15-й позиции и на восемь очков опережает зону вылета (18-20-е места), а также на 10 баллов — своего нынешнего соперника.

    Тоттенхэм — Лестер: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей последней игре в рамках седьмого тура основного раунда Лиги Европы клуб на чужом поле одержал победу над немецким «Хоффенхаймом» (3:2).

    Ранее в 22-м туре английской Премьер-лиги лондонский коллектив остался без очков, когда на выезде потерпел поражение от «Эвертона» с результатом 2:3.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: травмированы — Одобер, Сарр, ван де Вен, Соланке, Джонсон, Вернер, Удоджи, Викарио, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Тоттенхэм» дважды проиграл при одной победе.

    Такая форма вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на победу, тем не менее, явный перевес в классе, а также фактор своего поля все же позволяет им рассчитывать на три очка.

    Джеймс Мэддисон — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с восемью голами.

    «Лестер»

    Турнирное положение: «Лестер» по итогам 22-х туров английской Премьер-лиги находится внизу турнирной таблицы и вовсю борется за выживание.

    Команда занимает предпоследнюю, 19-ю позицию в зоне вылета (18-20-я строчки) и на два очка отстает от безопасного 17-го места, поэтому ей крайне важно побеждать.

  • Время перемен. Пять причин, по которым эпоха «Большой шестерки» АПЛ закончилась
  • В списке главных топ-клубов чемпионата Англии могу случиться изменения
  • 21/01/2025

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 22-го тура Премьер-лиги «Лисы» на своем поле уступили «Фулхэму» (0:2).

    Ранее в 21-м туре национального первенства коллектив также на своем поле опять-таки остался без очков, когда с аналогичным результатом проиграл «Кристал Пэлас» (0:2).

    Не сыграют: травмированы — Хермансен, Ндини, Рикардо Перейра и Фатаву, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Лестер» семь раз проиграл при одной победе.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Данная форма сулит гостям плохие шансы не то, что на победу, а хотя бы на ничью, особенно если учесть перевес соперника в классе и фактор его поля.

    Джейми Варди — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в двух последних матчах «Тоттенхэма» забивали больше 3,5 голов

    • в трех из пяти последних матчей «Лестера» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из пяти последних матчей «Лестер» не забивал.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.45. Ничья — в 5.20, победа «Лестера» — в 5.80.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.35 и 3.15.

    Прогноз: При всех проблемах, хозяев все же превосходят соперника в классе. При этом в их четырех последних матчах забивали больше 2,5 голов.

    При этом в четырех из восьми последних матчей гости проиграли при тотал больше 2,5 голов.

    Ставка: «Тоттенхэм» победит и тотал больше 2,5 голов за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в двух последних матчах хозяев.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 3,5 голов за 2.20

    Ещё прогнозы на спорт
    2.60
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Мальорка — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Торпедо — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч СКА — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Комо — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Фрайбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фрайбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Аугсбург — Хайденхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Майнц — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Ипсвич
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Брайтон — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Тоттенхэм» — «Лестер»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 26.01.2025. Прогнозы на футбол. Оторвется ли «Тоттенхэм» от зоны вылета?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры