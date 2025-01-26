«Тоттенхэм» примет на своем поле «Лестер» в матче 23-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 26 января и начнется в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Лестер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: «Тоттенхэм» по итогам 22-х поединков английской Премьер-лиги находится в нижней половине турнирной таблицы и даже рискует втянуться в борьбу за выживание.

Команда пребывает на 15-й позиции и на восемь очков опережает зону вылета (18-20-е места), а также на 10 баллов — своего нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках седьмого тура основного раунда Лиги Европы клуб на чужом поле одержал победу над немецким «Хоффенхаймом» (3:2).

Ранее в 22-м туре английской Премьер-лиги лондонский коллектив остался без очков, когда на выезде потерпел поражение от «Эвертона» с результатом 2:3.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: травмированы — Одобер, Сарр, ван де Вен, Соланке, Джонсон, Вернер, Удоджи, Викарио, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Тоттенхэм» дважды проиграл при одной победе.

Такая форма вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на победу, тем не менее, явный перевес в классе, а также фактор своего поля все же позволяет им рассчитывать на три очка.

Джеймс Мэддисон — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с восемью голами.

«Лестер»

Турнирное положение: «Лестер» по итогам 22-х туров английской Премьер-лиги находится внизу турнирной таблицы и вовсю борется за выживание.

Команда занимает предпоследнюю, 19-ю позицию в зоне вылета (18-20-я строчки) и на два очка отстает от безопасного 17-го места, поэтому ей крайне важно побеждать.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 22-го тура Премьер-лиги «Лисы» на своем поле уступили «Фулхэму» (0:2).

Ранее в 21-м туре национального первенства коллектив также на своем поле опять-таки остался без очков, когда с аналогичным результатом проиграл «Кристал Пэлас» (0:2).

Не сыграют: травмированы — Хермансен, Ндини, Рикардо Перейра и Фатаву, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Лестер» семь раз проиграл при одной победе.

Данная форма сулит гостям плохие шансы не то, что на победу, а хотя бы на ничью, особенно если учесть перевес соперника в классе и фактор его поля.

Джейми Варди — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с шестью голами.

Статистика для ставок

в двух последних матчах «Тоттенхэма» забивали больше 3,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Лестера» забивали меньше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Лестер» не забивал.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.45. Ничья — в 5.20, победа «Лестера» — в 5.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.35 и 3.15.

Прогноз: При всех проблемах, хозяев все же превосходят соперника в классе. При этом в их четырех последних матчах забивали больше 2,5 голов.

При этом в четырех из восьми последних матчей гости проиграли при тотал больше 2,5 голов.

Ставка: «Тоттенхэм» победит и тотал больше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в двух последних матчах хозяев.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 3,5 голов за 2.20