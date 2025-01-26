Тоттенхэм
Лестер
«Тоттенхэм»
Турнирное положение: «Тоттенхэм» по итогам 22-х поединков английской Премьер-лиги находится в нижней половине турнирной таблицы и даже рискует втянуться в борьбу за выживание.
Команда пребывает на 15-й позиции и на восемь очков опережает зону вылета (18-20-е места), а также на 10 баллов — своего нынешнего соперника.
Тоттенхэм — Лестер: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей последней игре в рамках седьмого тура основного раунда Лиги Европы клуб на чужом поле одержал победу над немецким «Хоффенхаймом» (3:2).
Ранее в 22-м туре английской Премьер-лиги лондонский коллектив остался без очков, когда на выезде потерпел поражение от «Эвертона» с результатом 2:3.
Не сыграют: травмированы — Одобер, Сарр, ван де Вен, Соланке, Джонсон, Вернер, Удоджи, Викарио, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Тоттенхэм» дважды проиграл при одной победе.
Такая форма вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на победу, тем не менее, явный перевес в классе, а также фактор своего поля все же позволяет им рассчитывать на три очка.
Джеймс Мэддисон — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с восемью голами.
«Лестер»
Турнирное положение: «Лестер» по итогам 22-х туров английской Премьер-лиги находится внизу турнирной таблицы и вовсю борется за выживание.
Команда занимает предпоследнюю, 19-ю позицию в зоне вылета (18-20-я строчки) и на два очка отстает от безопасного 17-го места, поэтому ей крайне важно побеждать.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 22-го тура Премьер-лиги «Лисы» на своем поле уступили «Фулхэму» (0:2).
Ранее в 21-м туре национального первенства коллектив также на своем поле опять-таки остался без очков, когда с аналогичным результатом проиграл «Кристал Пэлас» (0:2).
Не сыграют: травмированы — Хермансен, Ндини, Рикардо Перейра и Фатаву, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Лестер» семь раз проиграл при одной победе.
Данная форма сулит гостям плохие шансы не то, что на победу, а хотя бы на ничью, особенно если учесть перевес соперника в классе и фактор его поля.
Джейми Варди — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с шестью голами.
Статистика для ставок
- в двух последних матчах «Тоттенхэма» забивали больше 3,5 голов
- в трех из пяти последних матчей «Лестера» забивали меньше 2,5 голов
- в трех из пяти последних матчей «Лестер» не забивал.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.45. Ничья — в 5.20, победа «Лестера» — в 5.80.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.35 и 3.15.
- 1.85Манчестер Сити — Челси: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 2.08Ливерпуль — Ипсвич: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 1.88Вулверхэмптон — Арсенал: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: При всех проблемах, хозяев все же превосходят соперника в классе. При этом в их четырех последних матчах забивали больше 2,5 голов.
При этом в четырех из восьми последних матчей гости проиграли при тотал больше 2,5 голов.
Ставка: «Тоттенхэм» победит и тотал больше 2,5 голов за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в двух последних матчах хозяев.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 3,5 голов за 2.20