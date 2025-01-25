25 января в 19-м французской Лиги 1 по футболу сыграют «ПСЖ» и «Реймс». Начало встречи — 23:05 мск. Ставка и прогноз на матч «ПСЖ» — «Реймс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«ПСЖ»

Турнирное положение: после 18 матчей «ПСЖ» уверенно лидирует в таблице Лиги 1 с 46 очками.

Последние матчи: в 7-м туре Лиги чемпионов подопечные Луиса Энрике выдали очень яркий матч против «Манчестер Сити», победив его со счетом 4:2.

Первый тайм прошел без забитых мячей, а затем дважды соперник смог поразить ворота, но «ПСЖ» не сломался, а ответил четырьмя голами. Отличились Дембеле, Барколя, Невеш и Рамуш.

Ранее была победа в Лиге 1 в гостях над «Лансом» (2:1) и в Кубке Франции над «Эспали» (4:2).

Не сыграют: потерь нет, но вряд ли выйдет Кварацхелия.

Состояние команды: «ПСЖ» провел очень важный и эмоциональный матч в Лиге чемпионов против «Ман Сити», который принес столь желанные три очка.

В последнее время команда играет в чемпионате Франции довольно натужно и слишком вальяжно, часто забирая очки лишь на исполнительском мастерстве. Отрыв позволяет это делать постоянно и пока вряд ли что изменится.

«Реймс»

Турнирное положение: после 18 матчей в Лиге 1 «Реймс» идет на 13-м месте с 21 очком.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Последние матчи: в предыдущей игре команда Луки Элснера не смогла на своем поле переиграть «Гавр» (1:1). «Реймс» забил свой гол в середине первого тайма.

Его автором стал полузащитник Мунетси, но один из главных аутсайдеров чемпионата Франции смог уйти от поражения, забив на 67-й минуте.

До этого была победа в Кубке Франции над «Монако» (2:1) и поражение в чемпионате от «Ниццы» (2:4).

Не сыграют: Дарами (н), Хадра (п), Коне (п).

Состояние команды: пока дела у Эслнера в «Реймсе» идут с переменным успехом, а команда выглядит очень нестабильно, чередуя яркие матчи с откровенно провальными.

Тем не менее, состав у «Реймса» довольно неплохой по меркам Лиги 1, а связка японских вингеров Ито-Накамура давно уже заслужила право перебраться в более серьезный клуб.

Статистика для ставок

В первом круге была зафиксирована ничья (1:1)

В прошлом сезоне «ПСЖ» выиграл в гостях (3:0), а дома потерял очки (1:1)

В позапрошлом сезоне обе встречи завершились вничью (0:0, 1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «ПСЖ» дают 1,27, а на «Реймс» — 11,0, ничью букмекеры оценивают в 6,80.

Тотал меньше 3,5 идет за 1,74, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,16.

Прогноз: «ПСЖ» провел очень эмоциональную игру в ЛЧ, поэтому настроится на матч Лиги 1 ему будет очень сложно, как и найти мотивацию.

Чемпион Франции и до этого слишком расслабленно проводил матчи, а особенно первые таймы, а сейчас ему сама судьба благоволит не напрягаться. Велика вероятность, что Луис Энрике выпустит поиграть многих резервистов в этой встрече.

Основная ставка: «Реймс» не проиграет в первом тайме за 2,30.

Прогноз: также можно попробовать еще один вариант, который вполне право на жизнь.

Дополнительная ставка: победа «Реймса» с форой +1 за 3,2.