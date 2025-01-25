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    «Реймс» устоит в дебюте

    «ПСЖ» — «Реймс». Ставка (к. 2.30) и прогноз на чемпионат Франции 25 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «ПСЖ» — «Реймс»
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    Дзюня Ито
    25 января в 19-м французской Лиги 1 по футболу сыграют «ПСЖ» и «Реймс». Начало встречи — 23:05 мск. Ставка и прогноз на матч «ПСЖ» — «Реймс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 25 Января 2025 года

    ПСЖ

  • Париж
    •  ПСЖ 23:05 Реймс

    Реймс

  • Франция. Лига 1
    •

    «ПСЖ»

    Турнирное положение: после 18 матчей «ПСЖ» уверенно лидирует в таблице Лиги 1 с 46 очками.

    Последние матчи: в 7-м туре Лиги чемпионов подопечные Луиса Энрике выдали очень яркий матч против «Манчестер Сити», победив его со счетом 4:2.

    ПСЖ — Реймс: коэффициенты букмекеров

    Первый тайм прошел без забитых мячей, а затем дважды соперник смог поразить ворота, но «ПСЖ» не сломался, а ответил четырьмя голами. Отличились Дембеле, Барколя, Невеш и Рамуш.

    Ранее была победа в Лиге 1 в гостях над «Лансом» (2:1) и в Кубке Франции над «Эспали» (4:2).

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    • Не сыграют: потерь нет, но вряд ли выйдет Кварацхелия.

    Состояние команды: «ПСЖ» провел очень важный и эмоциональный матч в Лиге чемпионов против «Ман Сити», который принес столь желанные три очка.

    В последнее время команда играет в чемпионате Франции довольно натужно и слишком вальяжно, часто забирая очки лишь на исполнительском мастерстве. Отрыв позволяет это делать постоянно и пока вряд ли что изменится.

    «Реймс»

    Турнирное положение: после 18 матчей в Лиге 1 «Реймс» идет на 13-м месте с 21 очком.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Последние матчи: в предыдущей игре команда Луки Элснера не смогла на своем поле переиграть «Гавр» (1:1). «Реймс» забил свой гол в середине первого тайма.

    Его автором стал полузащитник Мунетси, но один из главных аутсайдеров чемпионата Франции смог уйти от поражения, забив на 67-й минуте.

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    До этого была победа в Кубке Франции над «Монако» (2:1) и поражение в чемпионате от «Ниццы» (2:4).

    Не сыграют: Дарами (н), Хадра (п), Коне (п).

    Состояние команды: пока дела у Эслнера в «Реймсе» идут с переменным успехом, а команда выглядит очень нестабильно, чередуя яркие матчи с откровенно провальными.

    Тем не менее, состав у «Реймса» довольно неплохой по меркам Лиги 1, а связка японских вингеров Ито-Накамура давно уже заслужила право перебраться в более серьезный клуб.

    Статистика для ставок

    • В первом круге была зафиксирована ничья (1:1)

    • В прошлом сезоне «ПСЖ» выиграл в гостях (3:0), а дома потерял очки (1:1)

    • В позапрошлом сезоне обе встречи завершились вничью (0:0, 1:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «ПСЖ» дают 1,27, а на «Реймс» — 11,0, ничью букмекеры оценивают в 6,80.

    Тотал меньше 3,5 идет за 1,74, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,16.

    Прогноз: «ПСЖ» провел очень эмоциональную игру в ЛЧ, поэтому настроится на матч Лиги 1 ему будет очень сложно, как и найти мотивацию.

    Чемпион Франции и до этого слишком расслабленно проводил матчи, а особенно первые таймы, а сейчас ему сама судьба благоволит не напрягаться. Велика вероятность, что Луис Энрике выпустит поиграть многих резервистов в этой встрече.

    Основная ставка: «Реймс» не проиграет в первом тайме за 2,30.

    Прогноз: также можно попробовать еще один вариант, который вполне право на жизнь.

    Дополнительная ставка: победа «Реймса» с форой +1 за 3,2.

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    «ПСЖ» — «Реймс»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 25.01.2025. Прогнозы на футбол. «Реймс» устоит в дебюте
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