25 января в 22-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Наполи» и «Ювентус». Начало встречи — 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Наполи» — «Ювентус», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Наполи»

Турнирное положение: после 21-го тура «Наполи» возглавляет таблицу Серии А с 50 очками.

Последние матчи: в 22-м туре команда Антонио Конте провела яркий матч против «Аталанты», победив в нем со счетом 3:2. Пропустив первыми, уже до перерыва «Наполи» смог выйти вперед после точных ударов Политано и Мактоминея.

После перерыва «Аталанта» сравняла счет, но незадолго до конца матча Лукаку принес победу неаполитанцам в важнейшей встрече.

Ранее была победа над «Вероной» (2:0) и разгром в гостях «Фиорентины» (3:0).

Не сыграют: травмированы — Оливейра (з), Бонджорно (з).

Состояние команды: после зимней паузы «Наполи» играет очень мощно и результативно, забив 8 мячей в трех матчей. Даже уход Кварацхелии не сильно подкосил команду.

На его месте хорошо освоился Давид Нерес, а на другом фланге продолжает отлично смотреться Политано. При поддержке мощнейшей средней линии незаметны даже огрехи в центре обороны.

«Ювентус»

Турнирное положение: сейчас «Ювентус» идет на пятом месте в таблице Серии А с 37 очками.

Прогнозы и ставки на Серию А

Последние матчи: в 21-м туре чемпионата Италии на своем поле команда Тьягу Мотты уверенно победила «Милан» со счетом 2:0. Первый тайм получился не самым зрелищным, а оба мяча были забиты после перерыва.

Сначала отличился молодой бельгийский вингер Мбангула, а точку в матче поставил Тимоти Веа. Так фактически без центрфорварда, а с ложной девяткой, «Ювентус» взял важнейшие три очка.

В Лиге чемпионов была ничья в гостях с «Брюгге» (0:0) и в Серии А с «Аталантой».

Не сыграют: травмированы — Бремер (з), Кабаль (з), Данило (з), Милик (н).

Состояние команды: в адрес Мотты продолжает доноситься немало вопросов по поводу игры команды и общего состояния дел в клубе. Тем не менее, он продолжает упорно гнуть свою линию и ставить свой футбол, совсем отличный от Аллегри.

В последнее время «Ювентус» фактически играет без центрфорварда, а ложной девяткой, которую исполняет Нико Гонсалес, а Влахович сидит в запасе.

Статистика для ставок

В первом круге была ничья со счетом 0:0

В прошлом сезоне «Наполи» выиграл дома (2:1), а в гостях проиграл (1:2)

В позапрошлом сезоне обе встречи остались за «Наполи» (5:1, 1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Наполи» дают 2,50, а на «Ювентус» — 3,50, ничью букмекеры оценивают в 3,0.

Тотал меньше 2 идет за 2,0, а тотал больше 2 можно взять за 1,82.

Прогноз: матч очень важен в плане турнирного и морального значения для обеих команд. «Наполи» неожиданно мощно сразу заиграл при Конте и доминирует над соперниками, тем не менее, сзади там полно проблем, а пара Жуан Жезус — Ррахмани не является эталоном надежности.

«Ювентус» играет в очень быстрый и скоростной футбол, где большая роль отводится флангам, моментов у команды забить будет предостаточно.

Основная ставка: тотал больше 2 за 1,82.

Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант, так как «Ювентус» умеет удивлять. Он может поймать пару раз в контратаке, а потом закрыться.



Дополнительная ставка: победа «Ювентуса» с форой 0 за 2,40.