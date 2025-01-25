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    «Наполи» — «Ювентус». Ставка (к. 1.82) и прогноз на чемпионат Италии 25 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Наполи» — «Ювентус»
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    Нико Гонсалес
    25 января в 22-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Наполи» и «Ювентус». Начало встречи — 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Наполи» — «Ювентус», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 25 Января 2025 года

    Наполи

  • Неаполь
    •  Наполи 20:00 Ювентус

    Ювентус

  • Турин
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    «Наполи»

    Турнирное положение: после 21-го тура «Наполи» возглавляет таблицу Серии А с 50 очками.

    Последние матчи: в 22-м туре команда Антонио Конте провела яркий матч против «Аталанты», победив в нем со счетом 3:2. Пропустив первыми, уже до перерыва «Наполи» смог выйти вперед после точных ударов Политано и Мактоминея.

    Наполи — Ювентус: коэффициенты букмекеров

    После перерыва «Аталанта» сравняла счет, но незадолго до конца матча Лукаку принес победу неаполитанцам в важнейшей встрече.

    Ранее была победа над «Вероной» (2:0) и разгром в гостях «Фиорентины» (3:0).

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    • Не сыграют: травмированы — Оливейра (з), Бонджорно (з).

    Состояние команды: после зимней паузы «Наполи» играет очень мощно и результативно, забив 8 мячей в трех матчей. Даже уход Кварацхелии не сильно подкосил команду.

    На его месте хорошо освоился Давид Нерес, а на другом фланге продолжает отлично смотреться Политано. При поддержке мощнейшей средней линии незаметны даже огрехи в центре обороны.

    «Ювентус»

    Турнирное положение: сейчас «Ювентус» идет на пятом месте в таблице Серии А с 37 очками.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Последние матчи: в 21-м туре чемпионата Италии на своем поле команда Тьягу Мотты уверенно победила «Милан» со счетом 2:0. Первый тайм получился не самым зрелищным, а оба мяча были забиты после перерыва.

    Сначала отличился молодой бельгийский вингер Мбангула, а точку в матче поставил Тимоти Веа. Так фактически без центрфорварда, а с ложной девяткой, «Ювентус» взял важнейшие три очка.

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    В Лиге чемпионов была ничья в гостях с «Брюгге» (0:0) и в Серии А с «Аталантой».

    Не сыграют: травмированы — Бремер (з), Кабаль (з), Данило (з), Милик (н).

    Состояние команды: в адрес Мотты продолжает доноситься немало вопросов по поводу игры команды и общего состояния дел в клубе. Тем не менее, он продолжает упорно гнуть свою линию и ставить свой футбол, совсем отличный от Аллегри.

    В последнее время «Ювентус» фактически играет без центрфорварда, а ложной девяткой, которую исполняет Нико Гонсалес, а Влахович сидит в запасе.

    Статистика для ставок

    • В первом круге была ничья со счетом 0:0

    • В прошлом сезоне «Наполи» выиграл дома (2:1), а в гостях проиграл (1:2)

    • В позапрошлом сезоне обе встречи остались за «Наполи» (5:1, 1:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Наполи» дают 2,50, а на «Ювентус» — 3,50, ничью букмекеры оценивают в 3,0.

    Тотал меньше 2 идет за 2,0, а тотал больше 2 можно взять за 1,82.

    Прогноз: матч очень важен в плане турнирного и морального значения для обеих команд. «Наполи» неожиданно мощно сразу заиграл при Конте и доминирует над соперниками, тем не менее, сзади там полно проблем, а пара Жуан Жезус — Ррахмани не является эталоном надежности.

    «Ювентус» играет в очень быстрый и скоростной футбол, где большая роль отводится флангам, моментов у команды забить будет предостаточно.

    Основная ставка: тотал больше 2 за 1,82.

    Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант, так как «Ювентус» умеет удивлять. Он может поймать пару раз в контратаке, а потом закрыться.


    Дополнительная ставка    : победа «Ювентуса» с форой 0 за 2,40.

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    «Наполи» — «Ювентус»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 25.01.2025. Прогнозы на футбол. Команды порадуют забитыми мячами
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