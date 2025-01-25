«Ливерпуль» на своем поле сыграет с «Ипсвичем» в рамках 23-го тура чемпионата Англии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 50 очков в 21-м матче. «Красные» опережают «Арсенал» и «Ноттингем Форест» на 6 баллов, но при этом у мерсисайдцев есть одна игра в запасе. «Ливерпуль» одержал 15 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел одно поражение. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 50:20.

В крайнем туре АПЛ «Ливерпуль» вырвал победу у «Брентфорда» в гостях, забив дважды в компенсированное ко второму тайму время — 2:0. Оба мяча на свой счет записал вышедший на замену Дарвин Нуньес. До этого «красные» сыграли две ничьи подряд, поделив очки с «Манчестер Юнайтед» (2:2) и «Ноттингем Форест» (1:1).

На этой неделе «Ливерпуль» принимал «Лилль» в рамках 7-го тура Лиги Чемпионов. Команда Арне Слота победила со счетом 2:1, благодаря чему обеспечила себе место в 1/8 финала.

«Ипсвич»

«Ипсвич» находится в зоне вылета, расположившись на 18-й строчке с 16 очками. В 22-х матчах «синие» одержали 3 победы, 7 раз сыграли вничью и потерпели 12 поражений, забив 20 голов и пропустив 43 мяча в свои ворота.

Команда Кирана Маккенны проиграла два последних матча АПЛ с общим счетом 0:8. После домашней неудачи с «Брайтоном» (0:2) «синие» также на своем поле попали под горячую руку «Манчестер Сити» — 0:6.

До игр в АПЛ «Ипсвич» принял участие в 1/32 финала Кубка Англии. Подопечные Маккенны смогли пробиться в следующий раунд, забив в ворота «Бристоль Сити» три безответных мяча — 3:0.

Личные встречи

В матче первого круга «Ливерпуль» обыграл соперника в гостях со счетом 2:0.

Всего в 12-ти очных встречах на счету «красных» 7 побед, «Ипсвич» оказался сильнее в 2-х случаях и 3 раза была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ливерпуль» — «Ипсвич» с коэффициентом 2.08.