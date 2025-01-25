Монако
Ренн
«Монако»
Турнирное положение: «Монако» после 18-ти стартовых туров национального чемпионата Франции находится в зоне Лиги чемпионов.
«Монако» набрал 31 балл и лишь на один балл отстает от третьего в таблице «Лилля», а также на один пункт опережает четвертую «Ниццу».
Монако — Ренн: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках шестого тура основного раунда княжеский клуб на своем поле переиграл английскую «Астон Виллу» (1:0).
Ранее в 18-м туре национального первенства монегаский коллектив уже в чужих стенах потерпел поражение от главного на сегодня аутсайдера чемпионата «Монпелье» (1:2).
Не сыграют: травмированы — Иленихена и Балогун, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Монако» три раза проиграл при одной победе и одной ничьей.
Это говорит о плохой форме хозяев, что не сулит им хороших шансов на успех, тем не менее, перевес в классе, проблемы соперника, а также фактор своего поля все же позволяют рассчитывать на победу.
Эльесс Бен Сегир — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с пятью голами.
«Ренн»
Турнирное положение: «Ренн» после 18-ти стартовых туров национального чемпионата Франции находится в нижней половине таблицы и борется за выживание.
«Ренн» набрал 17 очков и занимает 14-ю позицию, лишь по дополнительным показателям опережая зону плей-офф за право остаться в элите, а также на четыре пункта — зону вылета.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 18-го тура национального первенства клуб на своем поле потерпел поражение от «Бреста» (1:2).
Перед этим в 1/16 финала Кубка Франции бретонцы неожиданно на чужом поле проиграли одному из аутсайдеров второго дивизиона «Труа» (0:1).
Не сыграют: травмированы — Жота, Алемдар и Сейду, дисквалифицирован — Ассиньон.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ренн» четыре раза проиграл.
Очевидно, что это говорит о плохой форме коллектива, что не сулит ему хороших шансов даже на ничью, особенно на чужом поле против одного из лидеров первенства.
Арно Калимуэндо — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с восемью голами.
Статистика для ставок
- в трех из пяти последних матчей «Монако» забивали меньше 2,5 голов
- в четырех из пяти последних матчей «Монако» не выиграл
- в четырех из пяти последних матчей «Ренна» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Монако» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.70. Ничья — в 4.00, победа «Ренна» — в 4.80.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятной, что и ТМ 2,5 — 1.73 и 2.10.
- 1.98Торино — Кальяри: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 1.85Манчестер Сити — Челси: прогноз и ставкаЗавтра в 20:30
- 2.30ПСЖ — Реймс: прогноз и ставкаЗавтра в 23:05
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника. При этом в данных поединках забивали больше 2,5 голов.
Между тем, в двух из четырех последних матчей хозяев были реализованы оба данных сценария.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.13.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних матчей гости проиграли при тотал больше 2,5 голов.
Ставка: «Монако» победит и тотал больше 2,5 голов за 2.50.