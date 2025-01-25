25 января в 19-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Монако» и «Ренн». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Монако» — «Ренн», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Монако»

Турнирное положение: «Монако» после 18-ти стартовых туров национального чемпионата Франции находится в зоне Лиги чемпионов.

«Монако» набрал 31 балл и лишь на один балл отстает от третьего в таблице «Лилля», а также на один пункт опережает четвертую «Ниццу».

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках шестого тура основного раунда княжеский клуб на своем поле переиграл английскую «Астон Виллу» (1:0).

Ранее в 18-м туре национального первенства монегаский коллектив уже в чужих стенах потерпел поражение от главного на сегодня аутсайдера чемпионата «Монпелье» (1:2).

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: травмированы — Иленихена и Балогун, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Монако» три раза проиграл при одной победе и одной ничьей.

Это говорит о плохой форме хозяев, что не сулит им хороших шансов на успех, тем не менее, перевес в классе, проблемы соперника, а также фактор своего поля все же позволяют рассчитывать на победу.

Эльесс Бен Сегир — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с пятью голами.

«Ренн»

Турнирное положение: «Ренн» после 18-ти стартовых туров национального чемпионата Франции находится в нижней половине таблицы и борется за выживание.

«Ренн» набрал 17 очков и занимает 14-ю позицию, лишь по дополнительным показателям опережая зону плей-офф за право остаться в элите, а также на четыре пункта — зону вылета.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 18-го тура национального первенства клуб на своем поле потерпел поражение от «Бреста» (1:2).

Перед этим в 1/16 финала Кубка Франции бретонцы неожиданно на чужом поле проиграли одному из аутсайдеров второго дивизиона «Труа» (0:1).

Не сыграют: травмированы — Жота, Алемдар и Сейду, дисквалифицирован — Ассиньон.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ренн» четыре раза проиграл.

Очевидно, что это говорит о плохой форме коллектива, что не сулит ему хороших шансов даже на ничью, особенно на чужом поле против одного из лидеров первенства.

Арно Калимуэндо — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с восемью голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Монако» забивали меньше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Монако» не выиграл

в четырех из пяти последних матчей «Ренна» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Монако» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.70. Ничья — в 4.00, победа «Ренна» — в 4.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятной, что и ТМ 2,5 — 1.73 и 2.10.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника. При этом в данных поединках забивали больше 2,5 голов.

Между тем, в двух из четырех последних матчей хозяев были реализованы оба данных сценария.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.13.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних матчей гости проиграли при тотал больше 2,5 голов.

Ставка: «Монако» победит и тотал больше 2,5 голов за 2.50.