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    «Реал» попытается укрепиться на вершине Примеры

    «Вальядолид» — «Реал». Борьба «сливочных» за лидерство в Примере продолжается. На что лучше сделать ставку 25 января? Ответ — в прогнозе на 21-й тур чемпионата Испании с коэффициентом 2.00

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    Прогноз и ставки на «Вальядолид» — «Реал»
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    Килиан Мбаппе — нападающий «Реала»
    В рамках 21-го тура испанской Примеры «Вальядолид» на своем поле примет «Реал». Поединок пройдет 25 января и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Вальядолид» — «Реал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 25 Января 2025 года

    Вальядолид

  • Вальядолид
    •  Вальядолид 23:00 Реал Мадрид

    Реал Мадрид

  • Мадрид
    •

    «Вальядолид»

    Турнирное положение: Команда занимает последнее 20-е место в таблице Примеры, набрав только 15 очков за 20 туров. «Вальядолид» отстает от спасительной 17-й строчки на 5 пунктов.

    К тому же, команда очень плохо действует на своем поле, занимая по этому показателю также последнюю позицию в лиге. «Вальядолид» набрал только 12 очков дома из 30-и возможных.

    Вальядолид — Реал Мадрид: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре Примеры команда не смогла зацепиться очки с «Эспаньолом», проиграв со счетом 1:2. Матчем ранее «Вальядолид» сумел обыграть «Бетис» (1:0).

    В последних 5-и встречах чемпионата Испании команда трижды проиграла и дважды победила. За этот период «Вальядолид» сумел одолеть «Валенсию» (1:0), а также проиграл «Жироне» (0:3) и «Лас-Пальмасу» (1:2).

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: Станко Юрич (перебор желтых карточек), Эрай Кюмарт и Рауль Моро (у обоих — травмы).

    Состояние команды: «Вальядолиду» необходимо выдать серию с набранными очками, чтобы хоть как-то претендовать на спасение в Примере, но в предстоящем матче против «Реала» это будет сделать крайне тяжело.

    К тому же, «Вальядолид» делит последнее место в лиге с «Хетафе» по результативности. Команда забила лишь 14 мячей за 20 туров при 39-и пропущенных.

    «Реал»

    Турнирное положение: «Сливочные» набрали отличный ход и уже занимают 1-е место в таблице Примеры, набрав за 20 туров 46 очков. «Реал» опережает ближайшего преследователя в чемпионате на 2 пункта.

    Стоит отметить, что команда занимает лишь 2-е место в лиге по забитым мячам (47), уступая лидерство «Барселоне». По пропущенным «сливочные» располагаются и вовсе на 5-й позиции.

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    • Последние матчи: В прошедшей встрече «Реал» разгромил «Зальцбург» (5:1) в рамках Лиги чемпионов, а до этого команда уверенно обыграла «Лас-Пальмас» со счетом 4:1 в Примере.

    У «Реала» продолжается беспроигрышная серия в рамках чемпионата Испании, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот период «сливочные» победили 4 раза и однажды сыграли вничью.

    Не сыграют: Винисиус (красная карточка), Эдуарду Камавинга, Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао (у всех — травмы).

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    Состояние команды: В последнее время «Реал» — в полном порядке. Команда очень часто побеждать и набирает важные очки. Кажется, «сливочные» действительно будут главным претендентом на чемпионство в Примере.

    Команда также неплохо действует на чужом поле, набрав 19 очков в гостях из 30-и возможных и занимая по этому показателю 2-е место в лиге. «Реал» и тут уступает «Барселоне».

    Статистика для ставок

    • «Вальядолид» выиграл 2 последних матча на своем поле

    • «Реал» не проигрывает в Примере на протяжении 5-и матчей подряд

    • «Реал» непременно обыгрывал «Вальядолид» в последних 5-и очных противостояниях

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Реала» — 1.25, победа «Вальядолида» — 10.50, ничья — за 6.10.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.45 и 2.75 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Вальядолид» не сможет пробить оборону «Реала». Хозяева не очень удачно действуют в атаке в нынешнем сезоне.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Вальядолида» 0.5 меньше за 2.00.

    Прогноз: «Реал» должен уверенно обыгрывать аутсайдера Примеры, если команда действительно хочет претендовать на чемпионство.

    Ставка: Победа «Реала» с форой (-2) за 1.72.

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    «Вальядолид» — «Реал»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 25.01.2025. Прогнозы на футбол. «Реал» попытается укрепиться на вершине Примеры
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