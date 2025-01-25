В рамках 21-го тура испанской Примеры «Вальядолид» на своем поле примет «Реал». Поединок пройдет 25 января и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Вальядолид» — «Реал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вальядолид»

Турнирное положение: Команда занимает последнее 20-е место в таблице Примеры, набрав только 15 очков за 20 туров. «Вальядолид» отстает от спасительной 17-й строчки на 5 пунктов.

К тому же, команда очень плохо действует на своем поле, занимая по этому показателю также последнюю позицию в лиге. «Вальядолид» набрал только 12 очков дома из 30-и возможных.

Последние матчи: В прошлом туре Примеры команда не смогла зацепиться очки с «Эспаньолом», проиграв со счетом 1:2. Матчем ранее «Вальядолид» сумел обыграть «Бетис» (1:0).

В последних 5-и встречах чемпионата Испании команда трижды проиграла и дважды победила. За этот период «Вальядолид» сумел одолеть «Валенсию» (1:0), а также проиграл «Жироне» (0:3) и «Лас-Пальмасу» (1:2).

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: Станко Юрич (перебор желтых карточек), Эрай Кюмарт и Рауль Моро (у обоих — травмы).

Состояние команды: «Вальядолиду» необходимо выдать серию с набранными очками, чтобы хоть как-то претендовать на спасение в Примере, но в предстоящем матче против «Реала» это будет сделать крайне тяжело.

К тому же, «Вальядолид» делит последнее место в лиге с «Хетафе» по результативности. Команда забила лишь 14 мячей за 20 туров при 39-и пропущенных.

«Реал»

Турнирное положение: «Сливочные» набрали отличный ход и уже занимают 1-е место в таблице Примеры, набрав за 20 туров 46 очков. «Реал» опережает ближайшего преследователя в чемпионате на 2 пункта.

Стоит отметить, что команда занимает лишь 2-е место в лиге по забитым мячам (47), уступая лидерство «Барселоне». По пропущенным «сливочные» располагаются и вовсе на 5-й позиции.

Последние матчи: В прошедшей встрече «Реал» разгромил «Зальцбург» (5:1) в рамках Лиги чемпионов, а до этого команда уверенно обыграла «Лас-Пальмас» со счетом 4:1 в Примере.

У «Реала» продолжается беспроигрышная серия в рамках чемпионата Испании, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот период «сливочные» победили 4 раза и однажды сыграли вничью.

Не сыграют: Винисиус (красная карточка), Эдуарду Камавинга, Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао (у всех — травмы).

Состояние команды: В последнее время «Реал» — в полном порядке. Команда очень часто побеждать и набирает важные очки. Кажется, «сливочные» действительно будут главным претендентом на чемпионство в Примере.

Команда также неплохо действует на чужом поле, набрав 19 очков в гостях из 30-и возможных и занимая по этому показателю 2-е место в лиге. «Реал» и тут уступает «Барселоне».

Статистика для ставок

«Вальядолид» выиграл 2 последних матча на своем поле

«Реал» не проигрывает в Примере на протяжении 5-и матчей подряд

«Реал» непременно обыгрывал «Вальядолид» в последних 5-и очных противостояниях

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Реала» — 1.25, победа «Вальядолида» — 10.50, ничья — за 6.10.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.45 и 2.75 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Вальядолид» не сможет пробить оборону «Реала». Хозяева не очень удачно действуют в атаке в нынешнем сезоне.

Ставка: Индивидуальный тотал «Вальядолида» 0.5 меньше за 2.00.

Прогноз: «Реал» должен уверенно обыгрывать аутсайдера Примеры, если команда действительно хочет претендовать на чемпионство.

Ставка: Победа «Реала» с форой (-2) за 1.72.