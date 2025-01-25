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    Сможет ли «Эвертон» навязать борьбу «чайкам»?

    «Брайтон» — «Эвертон». «Чайки» попытаются приблизиться к зоне еврокубков. На что лучше сделать ставку 25 января? Ответ — в прогнозе на 23-й тур чемпионата Англии с коэффициентом 3.80

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    Прогноз и ставки на «Брайтон» — «Эвертон»
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    Дэнни Уэлбек — нападающий «Брайтона»
    В рамках 23-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон» на своем поле примет «Эвертон». Поединок пройдет 25 января и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Брайтон» — «Эвертон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 25 Января 2025 года

    Брайтон энд Хоув Альбион

  • Брайтон энд Хоув
    •  Брайтон энд Хоув Альбион 18:00 Эвертон

    Эвертон

  • Ливерпуль
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    «Брайтон»

    Турнирное положение: «Чайки» занимают 9-е место в таблице АПЛ с 34 очками в активе после 22-х туров. «Брайтон» отстает от зоны еврокубков на 4 балла — вся борьба еще впереди.

    На своем поле команда действует не очень уверенно, набрав 15 очков дома из 30-и возможных. «Брайтон» занимает по этому показателю 12-е место в лиге, забив при родных трибунах 14 голов при 13-и пропущенных.

    Брайтон энд Хоув Альбион — Эвертон: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре АПЛ «чайки» одолели в гостях «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:1, забивая голы в каждом тайме. Матчем ранее команда всухую обыграла «Ипсвич Таун» (2:0).

    У «Брайтона» продолжается беспроигрышная серия в Премьер-лиге, которая насчитывает уже 6 матчей подряд. За этот период команда дважды победила и 4 раза сыграла вничью.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: Брайан Груда, Игор, Ферди Кадиолу, Джеймс Милнер и Матс Виффер (у всех — травмы).

    Состояние команды: «Брайтон» стал стабильно набирать очки в последнее время, но для того, чтобы претендовать на еврокубки команде необходимо чаще побеждать, а не играть вничью.

    Стоит отметить, что «Брайтону» всегда непросто выступать против «Эвертона», но в последней очной встрече «чайки» смогли разгромить «ирисок» со счетом 3:0. Причем игра состоялась в Лондоне.

    «Эвертон»

    Турнирное положение: Лондонская команда располагается на 16-й позиции в английской Премьер-лиге, набрав 20 баллов за 21 тур. «Эвертон» опережает зону вылета лишь на 4 балла.

    К тому же, «ириски» далеко не лучшим образом выступают в гостях, набрав лишь 7 очков из 30-и возможных на чужом поле и занимая по этому показателю 17-е место в лиге.

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    • Последние матчи: В прошедшей встрече Премьер-лиги «Эвертон» обыграл «Тоттенхэм» на своем поле со счетом 3:2, забив все 3 гола еще в первом тайме. До этого команда проиграла «Астон Вилле» (0:1).

    В последних 7-и встречах в рамках АПЛ у «Эвертона» только 1 победа, а также по 3 раза команда сыграла вничью и проиграла. За этот период «ириски» сумели забить всего 4 гола при 7-и пропущенных.

    Не сыграют: Армандо Броя, Чермити, Ширус Коулмэн, Джеймс Гарнер, Тим Айрогбунам и Дуайт МакНил (у всех — травмы).

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    Состояние команды: «Эвертон» далек от своей оптимальной формы. В нынешнем сезоне основная задача команды — сохранить прописку в лиге, ведь «ириски» не могут похвастаться стабильной игрой.

    К тому же, «Эвертон» занимает 2-е место с конца в лиге по результативности. Команда забила лишь 18 голов за 21 встречу в нынешнем сезоне при 28-и пропущенных.

    Статистика для ставок

    • «Брайтон» выиграл 2 последних матча в АПЛ, забив за этот период 5 голов

    • В последних 7-и встречах в Премьер-лиге «Эвертон» выиграл только однажды

    • В 2-х из 3-х последних очных противостояниях команды играли вничью

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Брайтона» — 1.65, победа «Эвертона» — 5.40, ничья — за 3.80.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с одинаковыми коэффициентами — 1.90.

    Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что «Эвертон» сможет навязать борьбу «чайкам» и сыграть вничью.

    Ставка: Ничья за 3.80.

    Прогноз: «Ирискам» необходимо взламывать оборону соперника для того, чтобы претендовать на очки.

    Ставка: Обе забьют за 1.90.

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    «Брайтон» — «Эвертон»: прогноз, ставка (3.80), статистика, коэффициенты матча 25.01.2025. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Эвертон» навязать борьбу «чайкам»?
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