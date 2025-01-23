«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: счет матча 2:3, обзор голов

В матче седьмого тура общего этапа Лиги Европына выезде одолелсо счетом 3:2.

В составе победителей дублем отметился Сон Хын Мин, еще один гол на счету Джеймса Мэддисона. За хозяев забили Антон Стах и Давид Моква Нтусу.

Футбол. Лига Европы. Этап лиги Хоффенхайм — Тоттенхэм 2:3 Голы: 0:1 Джеймс Мэддисон (3'), 0:2 Сон Хын Мин (22'), 1:2 Антон Стах (68'), 1:3 Сон Хын Мин (77'), 2:3 David Mokwa (88') Хоффенхайм: Оливер Бауман, Павел Кадержабек, Кевин Акпогума, Стэнли Нсоки, Давид Юрасек, Антон Стах (David Mokwa, 78'), Финн Беккер, Том Бишоф (Артур Шавес, 80'), Адам Гложек (Флориан Михелер, 80'), Андрей Крамарич, Макс Мёрштедт Тоттенхэм: Брэндон Остин, Бен Дэвис, Раду Дрэгушин, Деян Кулушевски, Джеймс Мэддисон (Callum Olusesi, 89'), Родриго Бентанкур, Лукас Бергвалль, Арчи Грей, Педро Порро, Сон Хын Мин (William Lankshear, 79'), Ришарлисон (Майки Мур, 56') Предупреждения: Кевин Акпогума (10'), Брэндон Остин (63')

Календарь и таблица Лиги Европы

«Тоттенхэм» смог набрать 14 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. В активе «Хоффенхайма» осталось шесть баллов и только 28-я позиция.