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    Сборные Украины и Франции обменялись голами

    Украина — Франция: счет матча 1:1, обзор голов

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    Сборная Украины сыграла вничью с командой Франции в домашнем матче квалификации ЧМ-2022.

    Николай Шапаренко
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    Николай Шапаренко

    Встреча группы D, которая прошла в Киеве, завершилась со счетом 1:1.

    Хозяева вышли вперед на 44-й минуте, когда блестящий удар метров с двадцати нанес Николай Шапаренко, поразив верхний угол чужих ворот.

    «Трехцветные» отыгрались на 50-й минуте усилиями Антони Марсьяля, который подкараулил отскок у чужих ворот и пробил Андрея Пятова.

    В концовке второго тайма отличный шанс был у Мусса Диаби, но после передачи Карима Бензема он пробил в штангу.

    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа D
    Украина — Франция 1:1
    Голы: 1:0 Николай Шапаренко (44'), 1:1 Антони Марсьяль (50') Украина: Андрей Пятов, Илья Забарный, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Александр Тымчик, Тарас Степаненко, Николай Шапаренко (Сергей Сидорчук, 90'), Виталий Миколенко, Андрей Ярмоленко (Александр Зубков, 90'), Виктор Цыганков (Руслан Малиновский, 82'), Роман Яремчук (Даниил Сикан, 82') Франция: Кингсли Коман (Мусса Диаби, 64'), Антони Марсьяль (Карим Бензема, 64'), Антуан Гризманн, Адриен Рабьо, Орельен Чуаэми (Жордан Верету, 83'), Поль Погба, Лука Динь, Преснел Кимпембе, Курт Зума, Лео Дюбуа, Уго Льорис Предупреждения: Андрей Ярмоленко (88'), Преснел Кимпембе (88'), Руслан Малиновский (90')

    Франция 7 сентября сыграет дома с Финляндией. Украина следующий матч отбора проведет тоже с финнами, но уже 9 октября.

    Группа D

    1. Франция — 9 очков (5 игр)
    2. Финляндия — 5 (3)
    3. Украина — 5 (5)
    4. Босния и Герцеговина — 2 (3)
    5. Казахстан — 2 (4)

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