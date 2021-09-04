Латвия — Норвегия: смотреть онлайн трансляцию 04.09.2021

В 19:00 начнётся онлайн-трансляция матчав группе G отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2022.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Латвия» — «Норвегия». Коэффициент ставки — 2.00.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Норвегия»).

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