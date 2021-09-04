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    Латвия — Норвегия: смотреть онлайн трансляцию 04.09.2021

    Латвия — Норвегия: онлайн-трансляция матча начнется в 19:00

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    В 19:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Латвия» — «Норвегия» в группе G отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2022.

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    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Латвия» — «Норвегия». Коэффициент ставки — 2.00.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Норвегия»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Латвия — Норвегия.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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