Латвия сыграет на своем поле с Норвегией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 4 сентября, начало — в 19:00 мск. Латвия — Норвегия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Латвия

Латвийская сборная редко способна на сенсацию. Прибалтийцы играют в свою силу, ни на что серьезное не претендуя.

По итогам 4 сыгранных туров сборная Латвии занимает предпоследнее пятое место в турнирной таблице своей отборочной группы. Правда, теоретически еще можно даже побороться за вторую строчку.

В минувшем туре квалификации Латвия добыла свою первую викторию. Дома был обыгран Гибралтар (3:1), а дубль оформил лидер атак команды Владислав Гутковскис.

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С норвежцами сборная Латвии пересекалась дважды. Причем соперники обменялись победами, а успех латышей пришелся еще на 1998 год.

Норвегия

Нынешний турнир сборная Норвегии начала не столь удачно. По итогам 4 сыгранных туров команда занимает 4 место с 7 очками в активе.

Последний матч в рамках квалификации получился для команды ничейным. Дома норвежцы удовлетворились лишь ничьей с голландцами (1:1).

Сила сборной Норвегии — в результативной атакующей линии. Эрлинг Холанн забивает (особенно за свой клуб) с частотой хорошо смазного пулемета.

В четырех матчах отборочного турнира на Мундиаль норвежцы забили только 5 мячей. При этом в свои ворота пропущено четыре мяча.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Норвегию за 1.32, на ничью за 5.50, а на Латвию — за 10.50.

Хозяевам явно не хватает класса, и вряд ли они смогут взять очки во встрече с фаворитом.

Гости наверняка будут атаковать, и сумеют дожать оппонента.

Норвежцы значительно превосходят оппонента в классе, что и продемонстрируют на деле. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.00.