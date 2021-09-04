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    Норвежцы выстрелят после перерыва?

    Латвия — Норвегия. Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, ЧМ-2022, 4 сентября 2021 года

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    Эрлинг Холанн
    Латвия сыграет на своем поле с Норвегией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 4 сентября, начало — в 19:00 мск. Латвия — Норвегия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа G 04 Сентября 2021 года
    Латвия
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    Коэффициенты на матч
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    Латвия

    Латвийская сборная редко способна на сенсацию. Прибалтийцы играют в свою силу, ни на что серьезное не претендуя.

    По итогам 4 сыгранных туров сборная Латвии занимает предпоследнее пятое место в турнирной таблице своей отборочной группы. Правда, теоретически еще можно даже побороться за вторую строчку.

    В минувшем туре квалификации Латвия добыла свою первую викторию. Дома был обыгран Гибралтар (3:1), а дубль оформил лидер атак команды Владислав Гутковскис.

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    С норвежцами сборная Латвии пересекалась дважды. Причем соперники обменялись победами, а успех латышей пришелся еще на 1998 год.

    Норвегия

    Нынешний турнир сборная Норвегии начала не столь удачно. По итогам 4 сыгранных туров команда занимает 4 место с 7 очками в активе.

    Последний матч в рамках квалификации получился для команды ничейным. Дома норвежцы удовлетворились лишь ничьей с голландцами (1:1).

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    • Сила сборной Норвегии — в результативной атакующей линии. Эрлинг Холанн забивает (особенно за свой клуб) с частотой хорошо смазного пулемета.

    В четырех матчах отборочного турнира на Мундиаль норвежцы забили только 5 мячей. При этом в свои ворота пропущено четыре мяча.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Норвегию за 1.32, на ничью за 5.50, а на Латвию — за 10.50.

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    Хозяевам явно не хватает класса, и вряд ли они смогут взять очки во встрече с фаворитом.

    Гости наверняка будут атаковать, и сумеют дожать оппонента.

    Норвежцы значительно превосходят оппонента в классе, что и продемонстрируют на деле. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.00.

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    Латвия — Норвегия: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 04.09.2021. Прогнозы на футбол. Норвежцы выстрелят после перерыва?
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