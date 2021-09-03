Аргентина с Месси победила Венесуэлу, Бразилия обыграла Чили

Сборная Бразилии одержала гостевую победу над командой Чили со счетом 1:0.
Единственный гол бразильцы забили на 64-й минуте, отличился Эвертон Рибейро.
Бразилия выиграла семь первых матчей в отборе с общим счетом
✅ Bolívia— CBF Futebol (@CBF_Futebol) September 3, 2021
✅ Peru
✅ Venezuela
✅ Uruguai
✅ Equador
✅ Paraguai
✅ Chile#Eliminatórias: 💯
📸 Lucas Figueiredo/CBF pic.twitter.com/SaNLN9SkE4
Сборная Аргентины выиграла на выезде у Венесуэлы со счетом 3:1.
Первый гол аргентинцев в этой встрече забил Лаутаро Мартинес (45+2 минута). Во втором тайме дважды отличились вышедшие на замену Хоакин Корреа (71) и Анхель Корреа (74).
Ключевым моментом стало удаление на 32-й минуте защитника Венесуэлы Луиса Мартинеса.
В следующем матче Аргентина сыграет в гостях с Бразилией. Встреча состоится 5 сентября, начало — в 22:00 мск.
Еще в одном матче Уругвай сыграл на выезде вничью с Перу (1:1), а Эквадор выиграл на своем поле у Парагвая (2:0).
Pasó la Fecha 9⃣ y así quedó la tabla de posiciones... 📊🔥#EliminatoriasSudamericanas pic.twitter.com/T09Vkyuyh3— CONMEBOL.com (@CONMEBOL) September 3, 2021