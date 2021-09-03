Аргентина с Месси победила Венесуэлу, Бразилия обыграла Чили

В Южной Америке состоялись очередные матчи в рамках отборочного турнира на ЧМ-2022.

Сборная Бразилии одержала гостевую победу над командой Чили со счетом 1:0.

Единственный гол бразильцы забили на 64-й минуте, отличился Эвертон Рибейро.

Бразилия выиграла семь первых матчей в отборе с общим счетом 17:2 . Команда Тите возглавляет турнирную таблицу южноамериканской отборочной группы.

✅ Bolívia

✅ Peru

✅ Venezuela

✅ Uruguai

✅ Equador

✅ Paraguai

✅ Chile#Eliminatórias: 💯

📸 Lucas Figueiredo/CBF pic.twitter.com/SaNLN9SkE4 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) September 3, 2021

Сборная Аргентины выиграла на выезде у Венесуэлы со счетом 3:1.

Первый гол аргентинцев в этой встрече забил Лаутаро Мартинес (45+2 минута). Во втором тайме дважды отличились вышедшие на замену Хоакин Корреа (71) и Анхель Корреа (74).

Ключевым моментом стало удаление на 32-й минуте защитника Венесуэлы Луиса Мартинеса.

В следующем матче Аргентина сыграет в гостях с Бразилией. Встреча состоится 5 сентября, начало — в 22:00 мск.

Еще в одном матче Уругвай сыграл на выезде вничью с Перу (1:1), а Эквадор выиграл на своем поле у Парагвая (2:0).