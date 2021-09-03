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    Все новости спорта

    Аргентина с Месси победила Венесуэлу, Бразилия обыграла Чили

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    В Южной Америке состоялись очередные матчи в рамках отборочного турнира на ЧМ-2022.

    Аргентина еще ни разу не проигрывала в текущем отборе на ЧМ-2022
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    Аргентина еще ни разу не проигрывала в текущем отборе на ЧМ-2022

    Сборная Бразилии одержала гостевую победу над командой Чили со счетом 1:0.

    Единственный гол бразильцы забили на 64-й минуте, отличился Эвертон Рибейро.

    Бразилия выиграла семь первых матчей в отборе с общим счетом 17:2. Команда Тите возглавляет турнирную таблицу южноамериканской отборочной группы.

    Сборная Аргентины выиграла на выезде у Венесуэлы со счетом 3:1.

    Первый гол аргентинцев в этой встрече забил Лаутаро Мартинес (45+2 минута). Во втором тайме дважды отличились вышедшие на замену Хоакин Корреа (71) и Анхель Корреа (74).

    Ключевым моментом стало удаление на 32-й минуте защитника Венесуэлы Луиса Мартинеса.

    В следующем матче Аргентина сыграет в гостях с Бразилией. Встреча состоится 5 сентября, начало — в 22:00 мск.

    Еще в одном матче Уругвай сыграл на выезде вничью с Перу (1:1), а Эквадор выиграл на своем поле у Парагвая (2:0).

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