ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану Роналду Неповторимый. Роналду побил мировой рекорд по голам за сборную
  • 23:54
    • Англичане забили четыре мяча в ворота венгров
  • 23:48
    • Итальянцы не смогли победить сборную Болгарии
  • 23:34
    • Сборная Швеция дома обыграла сборную Испании
  • 22:17
    • «Зенит» объявил заявку на групповой этап Лиги чемпионов
  • 00:01
    • Вернер и Сане принесли Германии победу над Лихтенштейном
    Все новости спорта

    Вернер и Сане принесли Германии победу над Лихтенштейном

    Лихтенштейн — Германия: счет 0:2, обзор голов

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Германии Футбол Германии Сборная Армении Сборная Македонии Сборная Исландии Сборная Румынии Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022
    Сборная Германии не совсем уверенно выиграла у Лихтенштейна (2:0) в матче квалификации на ЧМ-2022.

    Кай Хаверц и Тимо Вернер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кай Хаверц и Тимо Вернер

    Счет был открыт на 41 минуте после гола Тимо Вернера. Следующий гол был забит уже на 77 минуте усилиями Лероя Сане и Леона Горетцки (ассист).

    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа J
    Лихтенштейн — Германия 0:2
    Голы: 0:1 Тимо Вернер (41'), 0:2 Лерой Зане (77') Лихтенштейн: Бенджамин Бюхель, Сандро Вольфингер (Сейхан Йилдыз, 83'), Андреас Малин (Никола Колльман, 83'), Даниэль Кауфман, Йенс Хофер, Макс Гопель, Ноа Фрик (Ridvan Kardesoglu, 71'), Ноах Фроммельт, Николас Хаслер, Арон Зеле (Фабио Вольфингер, 61'), Яник Фрик (Rafael Gruenenfelder, 71') Германия: Тимо Вернер, Лерой Зане, Кай Хаверц (Серж Гнабри, 60'), Джамал Мусиала (Марко Ройс, 60'), Йозуа Киммих (Флориан Вирц, 82'), Илкай Гюндоган (Леон Горецка, 73'), Робин Гозенс, Никлас Зюле, Тило Керер, Боте Баку (Йонас Хофман, 60'), Бернд Лено

    Германия одержала третью победу и набрала 9 очков, выйдя на второе место группы J. Лихтенштейн идет последним.

    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа J
    Северная Македония — Армения 0:0
    Северная Македония: Столе Димитриевски, Стефан Ристовски, Висар Муслиу, Дарко Велковски, Эгзиян Алиоски, Элиф Элмас, Tihomir Kostadinov (Stefan Askovski, 83'), Энис Барди, Адис Яхович (Milan Ristovski, 81'), Дарко Чурлинов, Александар Трайковски (Стефан Спировски, 60') Армения: Генрих Мхитарян, Sargis Adamyan (Zhirayr Shagoyan, 71'), Erik Vardanyan (Эдуард Сперцян, 67'), Solomon Udo, Артак Григорян, Ваган Бичахчян (Аршак Корян, 46'), Камо Оганесян, Андре Калисир, Тарон Восканян, Оганес Амбарцумян, Давид Юрченко Предупреждения: Тарон Восканян (23'), Генрих Мхитарян (51'), Камо Оганесян (66'), Висар Муслиу (73'), Tihomir Kostadinov (81')

    В других поединках лидер группы сборная Армении сыграла вничью с Северной Македонией (0:0).

    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа J
    Исландия — Румыния 0:2
    Голы: 0:1 Деннис Ман (47'), 0:2 Николае Станчу (83') Исландия: Рунар Алекс Рунарссон, Birkir Saevarsson, Йортур Херманнссон, Brynjar Ingi Bjarnason, Гюдмюндюр Тоураринссон, Биркир Бьярнасон, Виктор Паульссон, Андри-Фаннар Бальдюрссон (Isak Bergmann Johannesson, 67'), Йоханн Берг Гудмундссон, Видар Эдн Кьяртанссон (Йоун Торстейнссон, 67'), Альберт Гудмундссон (Andri Gudjohnsen, 79') Румыния: Deian Sorescu (Янис Хаджи, 68'), Денис Алибек (Jovan Markovic, 76'), Деннис Ман (Рэзван Марин, 76'), Александру Чикылдэу (Adrian Rus, 88'), Dragos Nedelcu, Николае Станчу, Камора, Йонуц Неделчяру, Влад Кирикеш, Андрей Рациу (Кристьян Маня, 68'), Флорин Ницэ Предупреждения: Dragos Nedelcu (8'), Влад Кирикеш (37'), Флорин Ницэ (76'), Йоун Торстейнссон (85'), Янис Хаджи (85'), Isak Bergmann Johannesson (90 + 2')

    Румыны на выезде одолели исландцев со счетом 2:0 и оторвались от них на 3 очка, заняв четвертое место.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Аргентина обыграть Венесуэлу?
  • Венесуэла — Аргентина. Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
  • Медведев снова выиграет с разгромным счетом?
  • Андухар — Медведев. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Бразилия продлит победную серию в отборе на ЧМ?
  • Чили — Бразилия. Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.68
  • Экспресс дня 3 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Венесуэла — Аргентина
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Андухар — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Чили — Бразилия
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Перу — Уругвай
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Рублев — Тиафо
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Спортинг Канзас-Сити
  • Футбол
  • Завтра в 05:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Хьюстон Динамо — Портленд Тимберс
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Филадельфия Юнион — Нью-Инглэнд Революшн
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры