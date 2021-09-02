Лихтенштейн — Германия: счет 0:2, обзор голов

Сборная Германии не совсем уверенно выиграла у Лихтенштейна (2:0) в матче квалификации на ЧМ-2022.

Счет был открыт на 41 минуте после гола Тимо Вернера. Следующий гол был забит уже на 77 минуте усилиями Лероя Сане и Леона Горетцки (ассист).

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа J Лихтенштейн — Германия 0:2 Голы: 0:1 Тимо Вернер (41'), 0:2 Лерой Зане (77') Лихтенштейн: Бенджамин Бюхель, Сандро Вольфингер (Сейхан Йилдыз, 83'), Андреас Малин (Никола Колльман, 83'), Даниэль Кауфман, Йенс Хофер, Макс Гопель, Ноа Фрик (Ridvan Kardesoglu, 71'), Ноах Фроммельт, Николас Хаслер, Арон Зеле (Фабио Вольфингер, 61'), Яник Фрик (Rafael Gruenenfelder, 71') Германия: Тимо Вернер, Лерой Зане, Кай Хаверц (Серж Гнабри, 60'), Джамал Мусиала (Марко Ройс, 60'), Йозуа Киммих (Флориан Вирц, 82'), Илкай Гюндоган (Леон Горецка, 73'), Робин Гозенс, Никлас Зюле, Тило Керер, Боте Баку (Йонас Хофман, 60'), Бернд Лено

Германия одержала третью победу и набрала 9 очков, выйдя на второе место группы J. Лихтенштейн идет последним.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа J Северная Македония — Армения 0:0 Северная Македония: Столе Димитриевски, Стефан Ристовски, Висар Муслиу, Дарко Велковски, Эгзиян Алиоски, Элиф Элмас, Tihomir Kostadinov (Stefan Askovski, 83'), Энис Барди, Адис Яхович (Milan Ristovski, 81'), Дарко Чурлинов, Александар Трайковски (Стефан Спировски, 60') Армения: Генрих Мхитарян, Sargis Adamyan (Zhirayr Shagoyan, 71'), Erik Vardanyan (Эдуард Сперцян, 67'), Solomon Udo, Артак Григорян, Ваган Бичахчян (Аршак Корян, 46'), Камо Оганесян, Андре Калисир, Тарон Восканян, Оганес Амбарцумян, Давид Юрченко Предупреждения: Тарон Восканян (23'), Генрих Мхитарян (51'), Камо Оганесян (66'), Висар Муслиу (73'), Tihomir Kostadinov (81')

В других поединках лидер группы сборная Армении сыграла вничью с Северной Македонией (0:0).

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа J Исландия — Румыния 0:2 Голы: 0:1 Деннис Ман (47'), 0:2 Николае Станчу (83') Исландия: Рунар Алекс Рунарссон, Birkir Saevarsson, Йортур Херманнссон, Brynjar Ingi Bjarnason, Гюдмюндюр Тоураринссон, Биркир Бьярнасон, Виктор Паульссон, Андри-Фаннар Бальдюрссон (Isak Bergmann Johannesson, 67'), Йоханн Берг Гудмундссон, Видар Эдн Кьяртанссон (Йоун Торстейнссон, 67'), Альберт Гудмундссон (Andri Gudjohnsen, 79') Румыния: Deian Sorescu (Янис Хаджи, 68'), Денис Алибек (Jovan Markovic, 76'), Деннис Ман (Рэзван Марин, 76'), Александру Чикылдэу (Adrian Rus, 88'), Dragos Nedelcu, Николае Станчу, Камора, Йонуц Неделчяру, Влад Кирикеш, Андрей Рациу (Кристьян Маня, 68'), Флорин Ницэ Предупреждения: Dragos Nedelcu (8'), Влад Кирикеш (37'), Флорин Ницэ (76'), Йоун Торстейнссон (85'), Янис Хаджи (85'), Isak Bergmann Johannesson (90 + 2')

Румыны на выезде одолели исландцев со счетом 2:0 и оторвались от них на 3 очка, заняв четвертое место.