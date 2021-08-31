«Головин и Миранчук для меня примеры». Макаров заявил, что хочет играть в Европе

Полузащитник «Динамо»рассказал, что в будущем хочет продолжить карьеру в европейском клубе.

«Когда играл в "Рубине", у меня была цель переехать в Европу. Знаю, что интерес ко мне со стороны одного европейского клуба после молодежного Евро был. Но его отпугнула высокая цена за молодого русского футболиста.

Надо играть лучше и больше, чтобы тебя реально захотели забрать в одну из топовых лиг.

А Головин и Миранчук для меня примеры. Когда видел их в сборной, тренировался с ними и сравнивал себя с ними, была заметна очень большая разница — в какой они физической форме, когда приезжают, как обращаются с мячом. Это круто. С ними на эту тему не говорил, поскольку на Евро был в сборной первый раз и вливался в команду постепенно. Но достаточно было просто видеть их в работе.

В детстве болел за мадридский Реал», — приводит слова Макарова «Спорт-Экспресс».