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    «Головин и Миранчук для меня примеры». Макаров заявил, что хочет играть в Европе

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    Полузащитник «Динамо» Денис Макаров рассказал, что в будущем хочет продолжить карьеру в европейском клубе.

    Денис Макаров
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    Денис Макаров

    «Когда играл в "Рубине", у меня была цель переехать в Европу. Знаю, что интерес ко мне со стороны одного европейского клуба после молодежного Евро был. Но его отпугнула высокая цена за молодого русского футболиста.

    Надо играть лучше и больше, чтобы тебя реально захотели забрать в одну из топовых лиг.

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  • 24/08/2021

    • А Головин и Миранчук для меня примеры. Когда видел их в сборной, тренировался с ними и сравнивал себя с ними, была заметна очень большая разница — в какой они физической форме, когда приезжают, как обращаются с мячом. Это круто. С ними на эту тему не говорил, поскольку на Евро был в сборной первый раз и вливался в команду постепенно. Но достаточно было просто видеть их в работе.

    В детстве болел за мадридский Реал», — приводит слова Макарова «Спорт-Экспресс».

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