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    Сборная России вышла в финал домашнего ЧМ по пляжному футболу

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Швейцарии
    Сборная России по пляжному футболу в полуфинале домашнего чемпионата мира одержала победу над командой Швейцарии — 5:5 (5:4 по пенальти).

    Сборная России
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    Сборная России

    В первом периоде за россиян отличились Юрий Крашенинников (2-я минута встречи) и Борис Никоноров (6). Швейцарцы ответили точным ударом Ноэля Отта (7).

    Во второй трети матча в составе сборной России гол забил Андрей Котенев (15), у швейцарцев дубль оформил Гленн Ходель (19 и 23).

    В заключительном периоде за команду Михаила Лихачева голы забили Бориc Никаноров (35) и Антон Шкарин (36). Мяч гостей на счету Глена Ходеля (31).

    Отметим, что в концовке основного времени были удалены Кирилл Романов и Михаэль Мисев.

    В серии пенальти точнее были россияне. Решающий удар нанес Юрий Крашенинников.

    Таким образом, сборная России вышла в финал. Швейцарскую команду ждет матч за третье место. В другом полуфинале сыграют сборные Японии и Сенегала.

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