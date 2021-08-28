Сборная России вышла в финал домашнего ЧМ по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу в полуфинале домашнего чемпионата мира одержала победу над командой Швейцарии — 5:5 (5:4 по пенальти).

В первом периоде за россиян отличились Юрий Крашенинников (2-я минута встречи) и Борис Никоноров (6). Швейцарцы ответили точным ударом Ноэля Отта (7).

Во второй трети матча в составе сборной России гол забил Андрей Котенев (15), у швейцарцев дубль оформил Гленн Ходель (19 и 23).

В заключительном периоде за команду Михаила Лихачева голы забили Бориc Никаноров (35) и Антон Шкарин (36). Мяч гостей на счету Глена Ходеля (31).

Отметим, что в концовке основного времени были удалены Кирилл Романов и Михаэль Мисев.

В серии пенальти точнее были россияне. Решающий удар нанес Юрий Крашенинников.

Таким образом, сборная России вышла в финал. Швейцарскую команду ждет матч за третье место. В другом полуфинале сыграют сборные Японии и Сенегала.