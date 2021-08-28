Гвардиола: После 2:0 и удаления игра стала другой

Главный тренер «Манчестер Сити»прокомментировал разгромную победу над «Арсеналом» (5:0) в матче 3 тура АПЛ.

«Мы сумели забить первый гол, не заслуживая этого. После 2:0 и удаления игра стала другой. Приятный день и отличная атмосфера. Нам было проще, нашим соперникам — сложнее.

Ферран Торрес в прошлом сезоне играл исключительно хорошо. На этой позиции он двигается как лучшие оттянутые форварды, очень хорошо перемещается. Бернарду Силва доволен всем, он доволен жизнью. Это отличный игрок. В том году, когда мы стали чемпионами, он был лучшим. Он может играть на нескольких позициях», — цитирует испанца пресс-служба клуба.

Напомним, что у «Ман Сити» забивали Илкай Гюндоган, Ферран Торрес (дубль), Габриэл Жезус и Родри.