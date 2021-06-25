«Нижний Новгород» продлил контракт с капитаном команды

«Нижний Новгород» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с капитаном команды

По данным СМИ, соглашение нижегородского клуба с полузащитником рассчитано на один сезон.

«Я очень рад и душой, и сердцем, что остаюсь в "Нижнем". Я пришел в клуб в 2018 году и уже тогда знал, что наша команда будет играть в элите российского футбола. И мы достигли этих высот. Это новый вызов для всех нас. И теперь мы очень хотим зарекомендовать себя в Премьер-лиге с лучшей стороны.

Вчерашние победы остались в прошлом, а сегодня надо доказывать, на что ты способен, здесь и сейчас. Большое спасибо за доверие и всестороннюю поддержку руководству клубу, нашим болельщикам, партнерам по команде. И, конечно же, спасибо родным и близким, моей семье, которая всегда рядом со мной.

Этот город и этот клуб стали вторым домом для меня. В год 800-летия Нижнего Новгорода наша команда ждет особенной поддержки от болельщиков. Вместе и до конца! — сказал Сапета.

В минувшем сезоне Сапета провел 36 матчей, забил 8 мячей и сделал 5 результативных передач.