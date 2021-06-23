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    Левандовски: Нам не повезло на этом турнире

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    Форвард сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал поражение от сборной Швеции (2:3) и вылет из Евро-2020.

    Роберт Левандовски
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    Роберт Левандовски

    «Нам грустно. Мы разочарованы. Возможно, нам не хватило мастерства где-то, но мы сделали все что могли. Нам не повезло на этом турнире. У нас было много моментов, но мы не реализовали их. А у наших соперников иногда был лишь полушанс, и они забивали. Я тоже упустил несколько моментов — дважды попал головой в перекладину.

    То, что это мой лучший ЕВРО, потому что я забил три мяча, меня совсем не утешает. Все эти голы я обменял бы на выход из группы. Считаю, что эта команда заслуживала большего. Аплодисменты за наши старания здесь — слишком маленькая награда», — цитирует Левандовски пресс-служба УЕФА.

    Польша набрала одно очко и вылетела из турнира, заняв последнее место в группе E.

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