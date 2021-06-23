Андерссон оценил игру Форсберга в матче с Польшей

Главный тренер сборной Швециипрокомментировал игру полузащитника Эмиля Форсберга, который оформил дубль в матче с Польшей (3:2).

«Форсберг стал спокойнее. Он посчитал, что это сделает его более полезной фигурой на поле. Эмиль всегда здорово играл за сборную. Хорошо, что он может приносить нам победы. В целом мы неплохо оборонялись, хотя во втором тайме слишком прижались к своим воротам. Нам предстоит тщательно проанализировать этот матч и подумать, что мы можем делать лучше», — приводит слова Андерссона пресс-служба УЕФА.

Швеция вышла из группы E с первой позиции, набрав 7 очков. Она опередила Испанию на 2 пункта.