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    Андерссон оценил игру Форсберга в матче с Польшей

    Футбол Евро-2020 (2021) Сборная Швеции Сборная Польши Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон прокомментировал игру полузащитника Эмиля Форсберга, который оформил дубль в матче с Польшей (3:2).

    Янне Андерссон
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    Янне Андерссон

    «Форсберг стал спокойнее. Он посчитал, что это сделает его более полезной фигурой на поле. Эмиль всегда здорово играл за сборную. Хорошо, что он может приносить нам победы. В целом мы неплохо оборонялись, хотя во втором тайме слишком прижались к своим воротам. Нам предстоит тщательно проанализировать этот матч и подумать, что мы можем делать лучше», — приводит слова Андерссона пресс-служба УЕФА.

    Швеция вышла из группы E с первой позиции, набрав 7 очков. Она опередила Испанию на 2 пункта.

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