Онопко выразил готовность возглавить сборную России

Бывший защитник сборной Россиизаявил о готовности сменитьна посту главного тренера национальной команды России.

«Нельзя вешать ответственность на конкретного тренера или футболиста. Нужно разбирать все в комплексе, глубже смотреть на проблемы. Например, на детский футбол. Вешать все на одного человека неправильно.

Хотя группа была по зубам, фаворитом была только Бельгия. Но соперник забил сумасшедший гол и все развалил. Готов ли сменить Черчесова на посту главного тренере? Конечно. С удовольствием», — цитирует Онопко «РБК-Спорт».

Под руководством Станислава Черчесова российские футболисты заняли последнее место в своей группе на чемпионате Европы, победив Финляндию (1:0), но крупно проиграв Бельгии (0:3) и Дании (1:4).