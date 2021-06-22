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    Онопко выразил готовность возглавить сборную России

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    Бывший защитник сборной России Виктор Онопко заявил о готовности сменить Станислава Черчесова на посту главного тренера национальной команды России.

    Виктор Онопко
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    Виктор Онопко

    «Нельзя вешать ответственность на конкретного тренера или футболиста. Нужно разбирать все в комплексе, глубже смотреть на проблемы. Например, на детский футбол. Вешать все на одного человека неправильно.

    Хотя группа была по зубам, фаворитом была только Бельгия. Но соперник забил сумасшедший гол и все развалил. Готов ли сменить Черчесова на посту главного тренере? Конечно. С удовольствием», — цитирует Онопко «РБК-Спорт».

    Под руководством Станислава Черчесова российские футболисты заняли последнее место в своей группе на чемпионате Европы, победив Финляндию (1:0), но крупно проиграв Бельгии (0:3) и Дании (1:4).

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