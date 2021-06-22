«Динамо» объявило о подписании защитника «Милана»

Московское «Динамо» на своем официальном сайте объявило о приобретении у «Милана» защитника

Соглашение 28-летнего уругвайского футболиста с «бело-голубыми» рассчитано на три года с возможностью продления еще на один сезон.

В 2013 году Лаксальт стал игроком миланского «Интера», но большую часть времени провёл в арендах: в «Болонье», «Эмполи» и «Дженоа». В последнем клубе проявил себя наиболее успешно и в 2016 году подписал полноценный контракт.

После удачного выступления на чемпионате мира в России Лаксальт перешел в «Милан». В 2019 году был арендован «Торино».

Всего в Серии А сыграл в 170 матчах, забил 9 мячей и отдал 12 результативных передач. Прошлый сезон провел в аренде в «Селтике», выиграв с ним Кубок Шотландии.

«Испытываю волнение от перехода в такой известный клуб, который хочет расти, развиваться и бороться за самые высокие места. Это мотивирует меня.

"Динамо" было не единственным клубом, с которым контактировал мой представитель, но ни от одной другой стороны я не увидел и не почувствовал такой заинтересованности во мне и такого профессионального подхода в переговорах», — заявил Лаксальт.