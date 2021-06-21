Тренер Северной Македонии надеялся выступить лучше на Евро-2020

Игор Ангеловски Фото: globallookpress.com
«Руководить этой командой на чемпионате Европы было для меня честью. Мы хотели выступить лучше, но никто не должен расстраиваться, потому что это был наш дебют на большой сцене. Я могу только поблагодарить игроков за усилия.
Эта команда вошла в историю, пробившись на Евро. И мы должны поблагодарить Пандева за все, что он сделал для футбола Северной Македонии.
Мне повезло пять с половиной лет работать с человеком и футболистом, который подавал другим пример и высоко установил планку для будущих поколений», — приводит слова Ангеловски официальный сайт УЕФА.
Северная Македония, не набрав очков в трех матчах, заняла последнее место в группе C.