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    Тренер Северной Македонии надеялся выступить лучше на Евро-2020

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    Главный тренер сборной Северной Македонии Игор Ангеловски после поражения от Нидерландов (0:3) подвел итоги выступления своей команды на чемпионате Европы.

    Игор Ангеловски
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    Игор Ангеловски

    «Руководить этой командой на чемпионате Европы было для меня честью. Мы хотели выступить лучше, но никто не должен расстраиваться, потому что это был наш дебют на большой сцене. Я могу только поблагодарить игроков за усилия.

    Эта команда вошла в историю, пробившись на Евро. И мы должны поблагодарить Пандева за все, что он сделал для футбола Северной Македонии.

    Мне повезло пять с половиной лет работать с человеком и футболистом, который подавал другим пример и высоко установил планку для будущих поколений», — приводит слова Ангеловски официальный сайт УЕФА.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Северная Македония, не набрав очков в трех матчах, заняла последнее место в группе C.

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