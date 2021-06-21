Тренер Северной Македонии надеялся выступить лучше на Евро-2020

Главный тренер сборной Северной Македониипосле поражения от Нидерландов (0:3) подвел итоги выступления своей команды на чемпионате Европы.

«Руководить этой командой на чемпионате Европы было для меня честью. Мы хотели выступить лучше, но никто не должен расстраиваться, потому что это был наш дебют на большой сцене. Я могу только поблагодарить игроков за усилия.

Эта команда вошла в историю, пробившись на Евро. И мы должны поблагодарить Пандева за все, что он сделал для футбола Северной Македонии.

Мне повезло пять с половиной лет работать с человеком и футболистом, который подавал другим пример и высоко установил планку для будущих поколений», — приводит слова Ангеловски официальный сайт УЕФА.

Календарь и таблица Евро-2020

Северная Македония, не набрав очков в трех матчах, заняла последнее место в группе C.