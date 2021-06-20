Степаненко: В матче с Австрией ни в коем случае нельзя играть на ничью

Полузащитник сборной Украиныв преддверии матча с Австрией заявил, что у сине-желтых очень хороший потенциал.

«Сплав молодости и опыта всегда дает хороший результат. Я очень счастлив видеть так много хороших молодых игроков в Украине.

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У нас действительно много талантливых игроков, но кроме таланта нужно еще много работать.

Чем больше будет таких ребят, как сейчас в сборной, — трудяг, очень талантливых, умеющих добиваться результатов, — тем выше будет уровень национальной команды и наших клубов.

С Северной Македонией был очень, очень важный матч. Фактически команда, которая выигрывала, получала шанс продолжить путь дальше, а проигравшая теряла все шансы.

Мы очень настраивались на эту игру. Возможно, при 2:0 больше старались сохранить этот счет. Понятно, что соперникам терять было нечего, они пошли вперед.

А мы в свою очередь стали допускать ошибки, накопилась усталость, да и психологическое напряжение сыграло свою роль. В итоге мы увидели совершенно разные два тайма.

Австрия — это очень сильная команда, в первую очередь физически. Я смотрел их матчи с македонцами и голландцами — они идут вперед, несмотря на результат, прессингуют, проводят быстрые атаки.

У них большие, высокие игроки впереди. У них немецкий стиль футбола. Сколько мы с ни сталкивались с немецкими клубами в евробкубках — это всегда быстрый, агрессивный футбол. Думаю, такой игры нам и стоит ожидать.

Понятно, что всегда нужно смотреть на свои шансы, на ситуацию в турнирной таблице. Но я уже столько раз сталкивался с ситуацией, когда тебя устраивает ничья, и это у тебя где-то внутри сидит. В итоге это играет с командой злую шутку.

Нужно выходить и ставить перед собой максимальные цели. Конечно, с оглядкой на то, что у нас есть небольшое преимущество.

Но ни в коем случае нельзя играть на ничью. Отталкиваясь от твоей стратегии, нужно все равно всегда настраиваться на победу.

Для нас главное показать дисциплину, выполнять тренерские задумки, ну и конечно — самоотдача. Я вижу, что в современном футболе без самоотдачи, без больших энергетических затрат невозможно добиться результата, какая бы команда у тебя ни была.

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Даже если у вас футболисты очень техничные, без этих компонентов успеха не будет», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.