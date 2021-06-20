Тренер сборной Финляндии: Мы еще даже можем занять в группе первое место

Главный тренер сборной Финляндииподелился ожиданиями от предстоящего матча с Бельгией в 3-м туре Евро-2020.

Бельгийцы с 6 очками возглавляют группу В, а Финляндия с 3 очками идет третьей.

«Я думаю, что, может быть, только игроки команды верили, что мы можем оказаться на этой позиции.

Мы мечтали об этом. Сначала мы мечтали о квалификации на ЕВРО, теперь мы мечтаем о выходе в плей-офф.

С нетерпением ждем самую важную, вероятно, встречу в истории финского футбола. Просто фантастика, что на этой стадии турнира наша судьба все еще в наших руках.

Мы даже можем занять в группе первое место. Столь многое еще стоит на кону», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.