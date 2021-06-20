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    Хьюлманд заявил об уважении к сборной России

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    Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд поделился мыслями перед матчем третьего тура группового этапа Евро-2020 с Россией.

    Каспер Хьюлманд
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    Каспер Хьюлманд

    «Матч с Бельгией был замечательным, мы благодарны нашим болельщикам за поддержку, для нас это было большое событие. Надеемся, что завтра нас тоже так же поддержат, что завтра будет хорошая игра.

    Очень странно, что до сих пор у нас нет очков, но мы концентрируемся на игре с Россией. Если выиграем ее, можем пройти дальше. По сути, для нас Евро начинается сейчас.

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    Мы чувствует себя нормально, нам нужна победа, мы об этом знаем. Россия играет хорошо, когда это необходимо, у них отличные игроки. Мы уважаем Россию, это будет сложная игра, так что нужна будет поддержка болельщиков. Нужно, чтобы весь стадион нам помогал.

    Конечно, нужно забить. Мы готовы подарить болельщикам замечательную игру, но пока концентрируемся на стратегии на завтрашнюю игру.

    Мы привыкли к давлению, к ожиданиям. Нам нужна победа — давление нормально. Если выиграем, пройдем дальше.

    Конечно, будем смотреть на результат матча Бельгия — Финляндия.

    Конечно, против Бельгии кое-что сработало, кое-что сделали хорошо, особенно в защите. Иногда происходит то, что ты не можем контролировать, но у нас были довольно неплохие моменты.

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    Есть что улучшить, постараемся завтра это сделать. Думаю, это небольшие моменты. У нас много хороших игроков, но мы играем всего 90 минут. Есть пять замен, так что не так важно, кто выходит в старте, важно кто вообще выходит на поле», — приводит слова Хьюлманда Sports.ru.

    Матч Россия — Дания пройдет 21 июня в Копенгагене, начало — в 22:00 мск.

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