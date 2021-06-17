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    Ташаев может перейти в «Ротор»

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    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Ташаев может продолжить карьеру в ФНЛ.

    Александр Ташаев
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    Александр Ташаев

    Как сообщает «Спорт-Экспресс» 26-летнего футболиста хочет подписать «Ротор», который вылетел из РПЛ.

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    • Ташаев весь минувший сезон восстанавливался от травм и выступал только за «Спартак-2» в чемпионате Олимп-ФНЛ, где за 16 матчей не отметился результативными действиями.

    В начале июня «Спартак» расторг контракт с Ташаевым.

    Ташаев перешел в «Спартак» в 2018 году из «Динамо». В составе красно-белых он провел 28 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

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