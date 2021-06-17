Ташаев может перейти в «Ротор»

Александр Ташаев Фото: globallookpress.com
Как сообщает «Спорт-Экспресс» 26-летнего футболиста хочет подписать «Ротор», который вылетел из РПЛ.
Ташаев весь минувший сезон восстанавливался от травм и выступал только за «Спартак-2» в чемпионате Олимп-ФНЛ, где за 16 матчей не отметился результативными действиями.
В начале июня «Спартак» расторг контракт с Ташаевым.
Ташаев перешел в «Спартак» в 2018 году из «Динамо». В составе красно-белых он провел 28 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.