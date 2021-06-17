Мартинес: В первом тайме матча с Данией игроки казались шокированными

Главный тренер сборной Бельгиипрокомментировал победу над Данией (2:1) в матче 2-го тура Евро-2020.

«Давненько уже мы не подвергали себя таким испытаниям. В первом тайме игроки казались шокированными, но опыта у них не отнять, вот и перевернули ход встречи», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

Календарь и таблица Евро-2020

Когда после выхода из группы его спросили, получат ли теперь свой шанс такие игроки, как юный Жереми Докю, тренер не стал раскрывать своих секретов.

«Давайте сперва отпразднуем, а потом поговорим о сборной Финляндии», — ответил Мартинес.

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Бельгийцы набрали 6 очков и гарантировали себе выход в 1/8 финала чемпионата Европы.