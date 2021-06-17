Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алексей МиранчукЧто делать России, Дании и Финляндии в третьем туре?
  • 20:55
    • Промес остался в запасе сборной Голландии на матч с Австрией
  • 20:54
    • Гол и ассист Де Брейне принесли Бельгии победу над Данией
  • 17:51
    • Сборная Украины выиграла у Северной Македонии в матче Евро-2020
  • 17:17
    • Фернандес cможет вернуться к тренировкам в ближайшие дни
  • 20:19
    • Гаттузо согласовал условия контракта с «Тоттенхэмом»
    Все новости спорта

    Мартинес: В первом тайме матча с Данией игроки казались шокированными

    Футбол Сборная Бельгии Сборная Дании Евро-2020 (2021) Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал победу над Данией (2:1) в матче 2-го тура Евро-2020.

    Роберто Мартинес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роберто Мартинес

    «Давненько уже мы не подвергали себя таким испытаниям. В первом тайме игроки казались шокированными, но опыта у них не отнять, вот и перевернули ход встречи», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Когда после выхода из группы его спросили, получат ли теперь свой шанс такие игроки, как юный Жереми Докю, тренер не стал раскрывать своих секретов.

    «Давайте сперва отпразднуем, а потом поговорим о сборной Финляндии», — ответил Мартинес.

    Все прогнозы на Евро-2020

    Бельгийцы набрали 6 очков и гарантировали себе выход в 1/8 финала чемпионата Европы.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Оформит ли Голландия выход в плей-офф в матче с Австрией?
  • Нидерланды — Австрия. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Бразилия снова выиграет и не пропустит?
  • Бразилия — Перу. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Колумбия снова обыграет Венесуэлу с крупным счетом?
  • Колумбия — Венесуэла. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.17
  • Экспресс дня 18 июня
  • Завтра в 18:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Нидерланды — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бразилия — Перу
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Колумбия — Венесуэла
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Айлендерс — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Хирон — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Кольшрайбер — Рублев
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Аргентина — Уругвай
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Клипперс — Юта
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры