Мартинес: В первом тайме матча с Данией игроки казались шокированными

Роберто Мартинес Фото: globallookpress.com
«Давненько уже мы не подвергали себя таким испытаниям. В первом тайме игроки казались шокированными, но опыта у них не отнять, вот и перевернули ход встречи», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.
Когда после выхода из группы его спросили, получат ли теперь свой шанс такие игроки, как юный Жереми Докю, тренер не стал раскрывать своих секретов.
«Давайте сперва отпразднуем, а потом поговорим о сборной Финляндии», — ответил Мартинес.
Бельгийцы набрали 6 очков и гарантировали себе выход в 1/8 финала чемпионата Европы.