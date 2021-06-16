АПЛ опубликовала календарь на следующий сезон, «Ман Сити» в 1-м туре сыграет с «Тоттенхэмом»

«Манчестер Сити» Фото: twitter.com/premierleague
Новый чемпионат стартует 14 августа. В главном матче первого игрового дня встретятся «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм». Игра пройдет в Лондоне. «Ливерпуль» начнет новую кампанию гостевым матчем против «Норвича».
Матчи первого тура:
«Брентфорд» — «Арсенал»
«Бернли» — «Брайтон»
«Челси» — «Кристал Пэлас»
«Эвертон» — «Саутгемптон»
«Лестер» — «Вулверхэмптон»
«Манчестер Юнайтед» — «Лидс»
«Ньюкасл» — «Вест Хэм»
«Норвич» — «Ливерпуль»
«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»
«Уотфорд» — «Астон Вилла»
Полностью посмотреть календарь АПЛ на следующий сезон можно здесь.