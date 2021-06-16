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    АПЛ опубликовала календарь на следующий сезон, «Ман Сити» в 1-м туре сыграет с «Тоттенхэмом»

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    Английская Премьер-лига опубликовала на своем официальном сайте календарь на сезон-2021/2022.

    «Манчестер Сити»
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    «Манчестер Сити»

    Новый чемпионат стартует 14 августа. В главном матче первого игрового дня встретятся «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм». Игра пройдет в Лондоне. «Ливерпуль» начнет новую кампанию гостевым матчем против «Норвича».

    Матчи первого тура:

    «Брентфорд» — «Арсенал»

    «Бернли» — «Брайтон»

    «Челси» — «Кристал Пэлас»

    «Эвертон» — «Саутгемптон»

    «Лестер» — «Вулверхэмптон»

    «Манчестер Юнайтед» — «Лидс»

    «Ньюкасл» — «Вест Хэм»

    «Норвич» — «Ливерпуль»

    «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»

    «Уотфорд» — «Астон Вилла»

    Полностью посмотреть календарь АПЛ на следующий сезон можно здесь.

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