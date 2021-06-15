Зобнин посетовал на низкие скорости в РПЛ

Полузащитник сборной России и «Спартака»высказался на тему поражения от команды Бельгии (0:3) на Евро-2020.

«Обидное поражение. Дома, с крупным счетом, хоть и Бельгии. Это тяжело всегда, всегда больно. Все ребята переживали, понятно.

Надо меньше ошибаться, банально скажу. Допустили очень много нелепых, глупых ошибок, и нам забили голы. Меньше ошибок, больше раскрепощенности — тогда могли бы более уверенно сыграть в атаке.

Вывод один: пока что мы уступаем, к сожалению, по уровню игры топ-командам. Это нужно признать и стремиться к тому, чтобы развиваться и расти. Каждому футболисту и команде. Скорости опять же. Нужно быстрее адаптироваться к европейским скоростям.

Понятно, что большая часть футболистов играет в чемпионате России. Все уже знают, что там невысокие скорости. Там дают подумать. Здесь не дают. Здесь нужно действовать быстрее — быстрее думать, быстрее работать с мячом. Когда играешь топ-матчи с прекрасными командами, ты это понимаешь. Конечно, мы очень сильно уступаем», — приводит слова Зобнина официальный сайт УЕФА.