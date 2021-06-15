Франция — Германия: счет матча 1:0, обзор гола

одержала победу над(1:0) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Единственный мяч был забит на 20-й минуте. Прошла диагональная передача от Погба к краю штрафной Германии, откуда Эрнандес прострелил во вратарскую, а немецкий защитник Матс Хуммельс срезал мяч в свои ворота.

Футбол. Евро-2020. Группа F Франция — Германия 1:0 Гол: 1:0 Матс Хуммельс (автогол) (20') Франция: Уго Льорис, Бенжамен Павар, Преснел Кимпембе, Рафаэль Варан, Лукас Эрнандес, Поль Погба, Антуан Гризманн, Н’Голо Канте, Адриен Рабьо, Килиан Мбаппе, Карим Бензема (Корентин Толиссо, 89') Германия: Мануэль Нойер, Антонио Рюдигер, Маттиас Гинтер (Эмре Джан, 87'), Матс Хуммельс, Йозуа Киммих, Кай Хаверц (Лерой Зане, 74'), Тони Кроос, Робин Гозенс (Кевин Фолланд, 88'), Илкай Гюндоган, Томас Мюллер, Серж Гнабри (Тимо Вернер, 74') Предупреждение: Йозуа Киммих (7')

Сборная Франции набрала три очка и занимает второе место в группе F, по дополнительным показателям уступая команде Португалии, разгромившей Венгрию (3:0). Германия с 0 очков — третья, венгры замыкают квартет.

Календарь и таблица Евро-2020

Во втором туре сборная Венгрии 19 июня примет в Будапеште команду Франции (16:00 мск), а Португалия сыграет с Германией в Мюнхене (19:00 мск).