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    Автогол Хуммельса принес сборной Франции победу над Германией

    Франция — Германия: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Евро-2020 (2021) Сборная Франции Футбол Франции Сборная Германии Футбол Германии Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Сборная Франции одержала победу над командой Германии (1:0) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Единственный мяч был забит на 20-й минуте. Прошла диагональная передача от Погба к краю штрафной Германии, откуда Эрнандес прострелил во вратарскую, а немецкий защитник Матс Хуммельс срезал мяч в свои ворота.

    Футбол. Евро-2020. Группа F
    Франция — Германия 1:0
    Гол: 1:0 Матс Хуммельс (автогол) (20') Франция: Уго Льорис, Бенжамен Павар, Преснел Кимпембе, Рафаэль Варан, Лукас Эрнандес, Поль Погба, Антуан Гризманн, Н’Голо Канте, Адриен Рабьо, Килиан Мбаппе, Карим Бензема (Корентин Толиссо, 89') Германия: Мануэль Нойер, Антонио Рюдигер, Маттиас Гинтер (Эмре Джан, 87'), Матс Хуммельс, Йозуа Киммих, Кай Хаверц (Лерой Зане, 74'), Тони Кроос, Робин Гозенс (Кевин Фолланд, 88'), Илкай Гюндоган, Томас Мюллер, Серж Гнабри (Тимо Вернер, 74') Предупреждение: Йозуа Киммих (7')

    Сборная Франции набрала три очка и занимает второе место в группе F, по дополнительным показателям уступая команде Португалии, разгромившей Венгрию (3:0). Германия с 0 очков — третья, венгры замыкают квартет.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Во втором туре сборная Венгрии 19 июня примет в Будапеште команду Франции (16:00 мск), а Португалия сыграет с Германией в Мюнхене (19:00 мск).

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