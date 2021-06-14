Зинченко: У сборной Украины есть характер, результат придет

Полузащитник сборной Украиныподвел итог матча первого тура чемпионата Европы с командой Нидерландов (2:3).

«Эмоции разочарования, потому что все-таки показали характер, сравняли счет при такой тяжелой игре. Обидно пропускать на последних минутах, но это футбол. Мы должны проанализировать свои ошибки и двигаться дальше, потому что турнир состоит не из одного матча.

Считаю, в первом тайме мы немного рано сели глубоко. Из-за этого у нас были проблемы с выходом из обороны. Мы много сил отдавали отбору мяча, а когда отбирали — не успевали становиться на свои позиции впереди, обратно теряли мяч, снова в той же ситуации без мяча.

Считаю, у команды есть характер, стержень. Считаю, это самое главное. Результат придет. Как я уже сказал, турнир состоит не из одного матча. Нужно выходить на следующую встречу и добывать нужные результаты.

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Всегда нужно искать позитив, но сейчас у меня в голове сплошной негатив. При такой игре, когда мы cравняли счет, оставались считанные минуты, нужно было дожимать дело до конца и добывать хотя бы ничью», — сказал Зинченко в эфире программы «Великий футбол».