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    Зинченко: У сборной Украины есть характер, результат придет

    Футбол Евро-2020 (2021) Сборная Нидерландов Сборная Украины Футбол Украины Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко подвел итог матча первого тура чемпионата Европы с командой Нидерландов (2:3).

    Александр Зинченко
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    Александр Зинченко

    «Эмоции разочарования, потому что все-таки показали характер, сравняли счет при такой тяжелой игре. Обидно пропускать на последних минутах, но это футбол. Мы должны проанализировать свои ошибки и двигаться дальше, потому что турнир состоит не из одного матча.

    Считаю, в первом тайме мы немного рано сели глубоко. Из-за этого у нас были проблемы с выходом из обороны. Мы много сил отдавали отбору мяча, а когда отбирали — не успевали становиться на свои позиции впереди, обратно теряли мяч, снова в той же ситуации без мяча.

    Считаю, у команды есть характер, стержень. Считаю, это самое главное. Результат придет. Как я уже сказал, турнир состоит не из одного матча. Нужно выходить на следующую встречу и добывать нужные результаты.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Всегда нужно искать позитив, но сейчас у меня в голове сплошной негатив. При такой игре, когда мы cравняли счет, оставались считанные минуты, нужно было дожимать дело до конца и добывать хотя бы ничью», — сказал Зинченко в эфире программы «Великий футбол».

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