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    Модрич : От сборной Хорватии многого ждут на Евро-2020

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    Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич поделился, чего ждет от матча группового этапа Евро-2020 с Англией, а также от выступления на этом турнире.

    Лука Модрич
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    Лука Модрич

    «Вряд ли мне надо говорить о том, какая это честь — играть за сборную. Но помимо чести, это еще и долг. Это крупный турнир, от нас многого ждут на родине. Мы тоже многого от себя ждем и с нетерпением ждем старта. Надеюсь, мы покажем свою силу.

    Англия играет перед своими болельщиками, это начало турнира, я жду очень трудного матча. Но мы готовы к этому сражению, мы много работали на протяжении последней недели и хорошо подготовились», — передает слова Модрича пресс-служба УЕФА.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Матч Англия — Хорватия состоится 13 июня, начало — в 16:00.

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