Модрич : От сборной Хорватии многого ждут на Евро-2020

Полузащитник сборной Хорватииподелился, чего ждет от матча группового этапа Евро-2020 с Англией, а также от выступления на этом турнире.

«Вряд ли мне надо говорить о том, какая это честь — играть за сборную. Но помимо чести, это еще и долг. Это крупный турнир, от нас многого ждут на родине. Мы тоже многого от себя ждем и с нетерпением ждем старта. Надеюсь, мы покажем свою силу.

Англия играет перед своими болельщиками, это начало турнира, я жду очень трудного матча. Но мы готовы к этому сражению, мы много работали на протяжении последней недели и хорошо подготовились», — передает слова Модрича пресс-служба УЕФА.

Календарь и таблица Евро-2020

Матч Англия — Хорватия состоится 13 июня, начало — в 16:00.