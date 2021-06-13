Алаба: Хотели выиграть первую игру и хорошо стартовать на Евро

Капитан сборной Австрииподелился впечатлениями после победы над(3:1) в матче группового этапа Евро-2020.

Алаба был признан лучшим игроком встречи. Австрийцы набрали три очка и возглавили турнирную таблицу группы С.

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«Мы очень счастливы. Хотели выиграть первую игру и хорошо стартовать на этом турнире.

У нас действительно хорошая команда с большим потенциалом. Вы могли убедиться в этом сегодня, когда двое наших парней вышли на замену и забили.

Это было очень важно для нас», — приводит слова Алабы BBC Sport.

Календарь и таблица Евро-2020

В следующем туре Австрия 17 июня сыграет против Голландии, а Македония — против Украины.