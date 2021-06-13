Алаба: Хотели выиграть первую игру и хорошо стартовать на Евро

Давид Алаба Фото: globallookpress.com
Алаба был признан лучшим игроком встречи. Австрийцы набрали три очка и возглавили турнирную таблицу группы С.
«Мы очень счастливы. Хотели выиграть первую игру и хорошо стартовать на этом турнире.
У нас действительно хорошая команда с большим потенциалом. Вы могли убедиться в этом сегодня, когда двое наших парней вышли на замену и забили.
Это было очень важно для нас», — приводит слова Алабы BBC Sport.
В следующем туре Австрия 17 июня сыграет против Голландии, а Македония — против Украины.