Араюри: У Финляндии есть шансы на успех, но надо показать идеальный футбол

Паулус Араюри Фото: globallookpress.com
Матч 1-го тура группы В Дания — Финляндия пройдет 12 июня в Копенгагене. Начало встречи в 19:00 мск.
«Надо грамотно сыграть как команда и обороняться всей командой.
Надо действовать скромно и дисциплинировано, но в то же время смело идти в атаку. Знаем, что у нас есть шансы на успех, но для этого надо показать идеальный футбол.
Мы долго ждали, чтобы попасть на этот турнир, а потом он еще был отложен. Мы с нетерпением ждем ЕВРО, даже сложно описать, сколько мы ждали этого момента.
Как же здорово, что уже почти дождались», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Финляндии также сыграет в своей группе с Россией (16 июня, Санк-Петербург) и Бельгией (21 июня, Санк-Петербург).