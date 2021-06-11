Араюри: У Финляндии есть шансы на успех, но надо показать идеальный футбол

Защитник сборной Финляндииподелился ожиданиями от стартового матче Евро-2020 с Данией.

Матч 1-го тура группы В Дания — Финляндия пройдет 12 июня в Копенгагене. Начало встречи в 19:00 мск.

Все прогнозы на Евро-2020

«Надо грамотно сыграть как команда и обороняться всей командой.

Надо действовать скромно и дисциплинировано, но в то же время смело идти в атаку. Знаем, что у нас есть шансы на успех, но для этого надо показать идеальный футбол.

Мы долго ждали, чтобы попасть на этот турнир, а потом он еще был отложен. Мы с нетерпением ждем ЕВРО, даже сложно описать, сколько мы ждали этого момента.

Как же здорово, что уже почти дождались», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

Календарь и таблица Евро-2020

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Финляндии также сыграет в своей группе с Россией (16 июня, Санк-Петербург) и Бельгией (21 июня, Санк-Петербург).